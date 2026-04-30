Transfert de Vinicius Jr - Kylian Mbappé : Le président du Real Madrid risque très gros

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour la deuxième année consécutive, le Real Madrid a connu une saison très compliquée. Au cours des dernières semaines, plusieurs observateurs ont notamment pointé du doigt l’absence de complémentarité entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Mais pour le journaliste Edgar Groleau, le président madrilène Florentino Perez pourrait commettre une erreur en vendant l’une de ses deux stars.

La saison 2025-2026 du Real Madrid ne restera pas dans les annales. Le club madrilène a rencontré de grosses difficultés au cours des dernières semaines, et clairement, de plus en plus d’observateurs se montrent critiques à l’encontre de certaines stars comme Kylian Mbappé ou encore Vinicius Jr. Le Français et le Brésilien ne semblent pas parvenir à développer une véritable alchimie, ce qui inquiète très clairement… De ce fait, le départ d’un des deux joueurs pourrait apparaître comme une solution éventuelle. Mais pour le journaliste Edgar Groleau, ce pari s’avérerait très risqué pour Florentino Perez.

« Vendre Vinicius ça veut aussi dire mettre une pression encore plus grande sur Kylian Mbappé » « Vendre Vinicius Jr… On est tous d’accord pour dire que les deux ne sont pas complémentaires. Mais vendre Vinicius ça veut aussi dire mettre une pression encore plus grande sur Kylian Mbappé. Et si demain, ça ne marche pas avec Kylian Mbappé, Florentino Pérez se serait trompé de a à z », a ainsi confié ce dernier au micro de l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC ce jeudi soir, avant de poursuivre.