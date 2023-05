Real Madrid : «Je suis mort», un coéquipier de Benzema se lâche totalement

Alexis Brunet

Samedi soir, le Real Madrid a remporté un nouveau trophée avec la Coupe du Roi, en battant Osasuna, sur le score de 2 buts à 1. Un match de plus dans une saison déjà longue, et qui n'est pas encore finie avec les dernières journées de Liga, et les demi-finales de Ligue des champions. Mais certains joueurs madrilènes n'en peuvent déjà plus.

Valverde est épuisé

Une ligne de plus au palmarès de Federico Valverde. Le milieu de terrain du Real Madrid, cadre de cette équipe, est titulaire à presque toutes les rencontres du club espagnol, que cela soit au milieu de terrain ou bien même en attaque. Résultat, hier samedi soir face à Osasuna en finale, il a disputé son 57ème match de la saison, en comptant aussi les rencontres avec l'Uruguay. À la fin du match, Valverde l'a avoué à la Cadena Ser , il est épuisé : «Je suis mort! Pour la première fois, je peux dire que je suis très fatigué, mais très fatigué.»

La Ligue des champions comme dernier objectif

Pourtant, il va bien falloir que l'Uruguayen retrouve des forces, car très vite va arriver la double confrontation en demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City. Des rencontres où Valverde a de grandes chances d'être titulaire. Il pourra trouver la motivation en regardant son armoire à trophées au Real Madrid. Avec la Coupe du Roi gagnée samedi soir, le milieu de terrain a déjà remporté tous les trophées possibles avec le Real, à seulement 24 ans.