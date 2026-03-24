«On va aller un peu plus loin» : Daniel Riolo balance encore sur le cas de Kylian Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’After Foot lundi soir, Daniel Riolo a fait des révélations très étonnantes concernant Kylian Mbappé et sa blessure au genou, qui avait été mal diagnostiquée par le staff médical du Real Madrid. Ce mardi, l’éditorialiste de RMC a de nouveau évoqué ce sujet et est allé un peu plus loin dans ses explications.

Bien que ce soit difficile à croire, il semblerait que Kylian Mbappé ait bel et bien été victime d’une erreur invraisemblable. Comme révélé par Daniel Riolo et depuis confirmé en Espagne, notamment par le journaliste Miguel Angel Diaz, le staff médical du Real Madrid s’est trompé de genou au moment d’ausculter le capitaine de l’équipe de France, obligé de se rendre à Paris afin d’avoir le bon diagnostic.

Virée par le Real Madrid, elle règle ses comptes grâce à Kylian Mbappé https://t.co/XWvKEY9pQP — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Je pense qu’il a tout fait et demandé à Kylian de jouer, même s'il avait mal » « Hier (lundi) j’ai raconté un bout de l’histoire, on va aller un peu plus loin », a déclaré Daniel Riolo ce mardi soir dans l’After Foot sur RMC. « On sait qu’au début de l’année 2025, le Real était assez sollicité, il y avait la Supercoupe d’Espagne qui se jouait en Arabie Saoudite. C’était un moment où Xabi Alonso était sur la sellette. Je pense qu’il a tout fait et demandé à Kylian de jouer, même s'il avait mal. En plus il y a eu l’erreur de diagnostic, c’est comme si la douleur on pouvait passer dessus. Il y a des joueurs qui voulaient la peau de Xabi Alonso, Vinicius, Bellingham, Mbappé n’était pas dans ce clan. Et puis les matchs qui ont suivi, l’état de forme, ça se voyait qu’il n’était pas très performant. »