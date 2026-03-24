«On va aller un peu plus loin» : Daniel Riolo balance encore sur le cas de Kylian Mbappé

Dans l’After Foot lundi soir, Daniel Riolo a fait des révélations très étonnantes concernant Kylian Mbappé et sa blessure au genou, qui avait été mal diagnostiquée par le staff médical du Real Madrid. Ce mardi, l’éditorialiste de RMC a de nouveau évoqué ce sujet et est allé un peu plus loin dans ses explications.
Bien que ce soit difficile à croire, il semblerait que Kylian Mbappé ait bel et bien été victime d’une erreur invraisemblable. Comme révélé par Daniel Riolo et depuis confirmé en Espagne, notamment par le journaliste Miguel Angel Diaz, le staff médical du Real Madrid s’est trompé de genou au moment d’ausculter le capitaine de l’équipe de France, obligé de se rendre à Paris afin d’avoir le bon diagnostic.
« Je pense qu’il a tout fait et demandé à Kylian de jouer, même s'il avait mal »
« Hier (lundi) j’ai raconté un bout de l’histoire, on va aller un peu plus loin », a déclaré Daniel Riolo ce mardi soir dans l’After Foot sur RMC. « On sait qu’au début de l’année 2025, le Real était assez sollicité, il y avait la Supercoupe d’Espagne qui se jouait en Arabie Saoudite. C’était un moment où Xabi Alonso était sur la sellette. Je pense qu’il a tout fait et demandé à Kylian de jouer, même s'il avait mal. En plus il y a eu l’erreur de diagnostic, c’est comme si la douleur on pouvait passer dessus. Il y a des joueurs qui voulaient la peau de Xabi Alonso, Vinicius, Bellingham, Mbappé n’était pas dans ce clan. Et puis les matchs qui ont suivi, l’état de forme, ça se voyait qu’il n’était pas très performant. »
« La première surprise du médecin a été de voir qu’il n’y avait pas eu d’examen clinique »
« Le déclic a été le match contre Benfica, le match aller. À la fin, il a dit ce n'est plus possible, il y a un truc qui ne va pas. Entre temps, le Real a fait le ménage chez les médecins », a poursuivi Daniel Riolo. C’est à ce moment-là que Kylian Mbappé a décidé d’aller à Paris afin d’avoir un autre diagnostic auprès d’un spécialiste. « Post Benfica, il est allé voir le médecin, le boss du genou. La première surprise du médecin a été de voir qu’il n’y avait pas eu d’examen clinique. Ça, c'est quand même assez fou. C’est déjà la première surprise, puis l’imagerie où il y a l'erreur de genou qui est un truc hallucinant. »