Kylian Mbappé - Le coup de gueule lâché sur RMC : «Ça me gonfle !»

Axel Cornic

On pensait que son départ à l’étranger allait calmer les débats autour de Kylian Mbappé. C’est tout l’inverse qui est arrivé, puisque non seulement la star du Real Madrid continue de faire parler en France, mais en Espagne c’est un véritable tsunami de critiques qui déferle depuis quelques semaines.

A quelques mois de la Coupe du monde, l’inquiétude grandit autour de Kylian Mbappé. Handicapé par des pépins physiques au genou, l’attaquant enchaine toujours les buts avec 38 réalisations en 35 matchs toutes compétitions confondues, mais ne semble tout de même pas faire l’unanimité. Et c’est notamment le cas de l’autre côté des Pyrénées, où il est devenu la cible favorite de la presse espagnole.

Équipe de France - Zidane : Daniel Riolo annonce un problème que personne n’attendait ! https://t.co/zowy4XJnyz — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Le mec qui peut tout faire parce qu’il marque des buts et qui ne défend pas, ce n’est pas ma conception des choses » On en parle également en France, avec l’ancien rugbyman Vincent Moscato. « Est-on injuste avec Mbappé ? Il n’y a pas d’injustice dans le sport. Cette histoire du mec qui peut tout faire parce qu’il marque des buts et qui ne défend pas, ce n’est pas ma conception des choses. Au rugby ce n’est pas possible, je comprends qu’au football ce soit différent, mais quand même, tu ne dois pas toujours avoir une attitude comme ça » a expliqué celui qui est devenu l’animateur vedette du Super Moscato Show.