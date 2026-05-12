«Les Français aiment se plaindre» : En plein malaise au Real Madrid, Kylian Mbappé répond aux critiques !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est dans la tourmente au Real Madrid en ce moment. Le capitaine de l’équipe de France fait l’objet de nombreuses critiques au sujet de son comportement dans le vestiaire madrilène. L’attaquant de 27 ans est notamment ciblé par certains dans l’Hexagone, et a donc répondu à ses détracteurs.

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé en ce moment. Le capitaine de l’équipe de France est au coeur d’un véritable malaise au Real Madrid. Son escapade en Italie avec Ester Exposito pendant sa convalescence n’est visiblement pas passée dans le vestiaire madrilène. L’attaquant de 27 ans fait ainsi l’objet de nombreuses critiques en ce moment, notamment dans l’Hexagone. L’ancien du PSG a alors répondu à ses détracteurs.

«Nous critiquons tout» « Avant de rentrer dans le débat, je pense que c’est seulement culturel. Nous sommes Français ! Les Français aiment se plaindre. Les Français aiment être mécontent. Nous sommes juste Français. Donc les Français qui jugent d’autres Français, ça donne ça. Un Français est le plus heureux lorsqu’il n’est pas heureux je crois. Parce que c’est vrai, nous critiquons tout. Et je dis nous parce que je suis comme ça aussi ! » a d’abord lancé Kylian Mbappé dans un entretien accordé à Vanity Fair.