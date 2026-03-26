Kylian Mbappé «va passer pour un co*» : Son mensonge est en train de se retourner contre lui ?

Axel Cornic

Présent dans l’After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo en a rajouté une couche sur la situation de Kylian Mbappé. Ce dernier est aux prises avec une histoire invraisemblable l’opposant à son club du Real Madrid, qui se serait lamentablement trompé dans le diagnostic de son genou.

On ne sait plus qui croire. Gêné depuis des longs mois par des pépins au genou, Kylian Mbappé aurait tout simplement été mal soigné par le Real Madrid. Plusieurs sources dont le journaliste Daniel Riolo, ont en effet expliqué que le staff médical du club madrilène se serait tout simplement trompé de genou, au moment de faire les examens. Interrogé sur ce sujet, le principal intéressé a toutefois démenti, expliquant : « L'information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie ».

Kylian Mbappé : Un sacré imbroglio évité de justesse ? https://t.co/XgsBLHzkNl — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Le problème c’est qu’avec le mensonge ça va lui retomber sur la gueule » Pourtant, Daniel Riolo n’en démord pas et a d’ailleurs remis une couche ce mercredi soir, au micro de RMC. « En Espagne, le bal des médias a continué. J’ai encore été en ligne avec la Cadena Ser. Eux ils sont toujours dans la protection du Real, ils ont une vision espagnole. Eux maintenant c’est qui est vraiment responsable ? C’est le Real ou Mbappé qui n'a pas dit où il avait mal ? Le problème c’est qu’avec le mensonge ça va lui retomber sur la gueule. C’est là où il communique très mal. L'autre truc qu'on dit en Espagne, c'est est-ce qu’il va privilégier le Real ou l'équipe de France ? Ce qui est complètement dingue » a expliqué l’un des créateurs de la célèbre émission After Foot.