Kylian Mbappé a échappé au pire : «Ça aurait pu aller jusqu'à la grave blessure»

Axel Cornic

C’est une énorme polémique qui fait rage du côté du Real Madrid, avec le staff médical qui se retrouve dans une position plus que délciate. Plusieurs sources ont en effet assuré que le club madrilène s’est trompé de façon assez grotesque dans le diagnostic du genou de Kylian Mbappé, la star de l’équipe.

Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver, surtout dans un club comme le Real Madrid. Aux prises avec des pépins physiques au genou depuis le début de l’hiver, Kylian Mbappé est concerné par des révélations assez surprenantes. Le staff médical du club madrilène se serait en effet tout simplement trompé de genou lorsqu’il a fallu examiner le Français, qui a récemment été contraint de s’envoler pour Paris afin de consulter des spécialistes.

Mercato - Real Madrid : Une star avec Antoine Griezmann ? https://t.co/8IHO8UWQpn — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

L’énorme bourde du Real Madrid L’un des premiers à sortir cette histoire c’est Daniel Riolo, qui dans l’After Foot de ce mardi a décidé d’en remettre une couche. « Post Benfica, il est allé voir le médecin, le boss du genou. La première surprise du médecin a été de voir qu’il n’y avait pas eu d’examen clinique. Ça, c'est quand même assez fou » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC. « C’est déjà la première surprise, puis l’imagerie où il y a l'erreur de genou qui est un truc hallucinant ».