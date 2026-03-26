Kylian Mbappé - Le Real Madrid s'est trompé de genou : Ce n'est pas la première fois que ça arrive !

C’est une histoire étonnante qui est sortie récemment et qui vient écorner l’image du Real Madrid, considéré comme le plus grand club de football de la planète. Plusieurs sources ont en effet révélé que le staff médical du club madrilène aurait commis une erreur grotesque dans son diagnostic de Kylian Mbappé, examinant le mauvais genou.
A seulement quelques mois de la Coupe du monde, l’état de Kylian Mbappé inquiète. Surtout que le Real Madrid ne semble pas prendre assez soin de lui. Un énorme fiasco médical a en effet fuité ces derniers jours, ce qui n’augure rien de bon pour la suite...
« On sait qu’au début de l’année 2025, le Real était assez sollicité »
Sur RMC, Daniel Riolo a été l’un des premiers à révéler cette affaire et ce mardi soir, il en a remis une couche. « Hier (lundi) j’ai raconté un bout de l’histoire, on va aller un peu plus loin » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC. « On sait qu’au début de l’année 2025, le Real était assez sollicité, il y avait la Supercoupe d’Espagne qui se jouait en Arabie Saoudite. C’était un moment où Xabi Alonso était sur la sellette. Je pense qu’il a tout fait et demandé à Kylian de jouer, même s'il avait mal. En plus il y a eu l’erreur de diagnostic, c’est comme si la douleur on pouvait passer dessus ».
Camavinga également victime ?
En Espagne comme en France, on ne parle plus que de ça. Mais on apprend ce mercredi que ce n’est pas la première fois que le staff médical du Real Madrid se trompe dans le diagnostic d’un joueur. D’après les informations de L’Equipe, le club madrilène se serait également trompé lors de l’IRM de la cheville gauche d’Eduardo Camavinga, qui s’était blessé au début du mois décembre. Là encore les conséquences avaient été importantes, puisque l’international français a été ensuite immobilisé deux semaines après cette erreur médicale.