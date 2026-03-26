Kylian Mbappé - Le Real Madrid s'est trompé de genou : Ce n'est pas la première fois que ça arrive !

Axel Cornic

C’est une histoire étonnante qui est sortie récemment et qui vient écorner l’image du Real Madrid, considéré comme le plus grand club de football de la planète. Plusieurs sources ont en effet révélé que le staff médical du club madrilène aurait commis une erreur grotesque dans son diagnostic de Kylian Mbappé, examinant le mauvais genou.

A seulement quelques mois de la Coupe du monde, l’état de Kylian Mbappé inquiète. Surtout que le Real Madrid ne semble pas prendre assez soin de lui. Un énorme fiasco médical a en effet fuité ces derniers jours, ce qui n’augure rien de bon pour la suite...

Kylian Mbappé : Un sacré imbroglio évité de justesse ? https://t.co/XgsBLHzkNl — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« On sait qu’au début de l’année 2025, le Real était assez sollicité » Sur RMC, Daniel Riolo a été l’un des premiers à révéler cette affaire et ce mardi soir, il en a remis une couche. « Hier (lundi) j’ai raconté un bout de l’histoire, on va aller un peu plus loin » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC. « On sait qu’au début de l’année 2025, le Real était assez sollicité, il y avait la Supercoupe d’Espagne qui se jouait en Arabie Saoudite. C’était un moment où Xabi Alonso était sur la sellette. Je pense qu’il a tout fait et demandé à Kylian de jouer, même s'il avait mal. En plus il y a eu l’erreur de diagnostic, c’est comme si la douleur on pouvait passer dessus ».