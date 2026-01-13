Kylian Mbappé, le divorce «fou» !

Pierrick Levallet

Dorénavant, Kylian Mbappé ne sera plus entraîné par Xabi Alonso au Real Madrid. Le technicien espagnol a été démis de ses fonctions ce lundi soir et a été remplacé par Alvaro Arbeloa. À l’étranger, comme au Bayern Munich, on a d’ailleurs été surpris par le départ du coach de 44 ans.

Kylian Mbappé n’évoluera plus sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid. Ce lundi soir, au lendemain de la défaite contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2), le club madrilène a annoncé l’éviction du coach de 44 ans. Et au Bayern Munich, on a été surpris par une telle décision de la Casa Blanca.

«Le business du football va parfois très vite» « J’étais très surpris. Xabi est un entraîneur exceptionnellement bon. Il a fait un travail remarquable à Leverkusen. Je n’ai pas les tenants et les aboutissants de ce qui s’est passé à Madrid, et ce n’est pas à moi de juger. Mais c’est assez fou, en si peu de temps. Le business du football va parfois très vite » a confié le directeur sportif du Bayern Munich au micro de Sky Allemagne.