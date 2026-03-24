Kylian Mbappé : La journée animée vécue par Daniel Riolo après son «information hallucinante»

Axel Cornic

Célèbre voix de l’After Foot, Daniel Riolo a récemment lâché une petite bombe au sujet de Kylian Mbappé, star de l’équipe de France et du Real Madrid. Souvent nommé parmi les meilleurs joueurs de la planète, l’attaquant traverse une période assez compliquée et son club ne semble pas vraiment avoir tout fait pour arranger les choses.

Véritable serial-buteur cette saison, Kylian Mbappé est plus critiqué que jamais. La faute à une polémique autour de son genou qui l’a obligé à s’arrêter plusieurs matchs et qui n’aurait vraisemblablement pas été soigné par le staff médical du Real Madrid. Les dernières indiscrétions sur le sujet sont d’ailleurs assez surprenantes...

Didier Deschamps : La décision avec un joueur du PSG qui risque de faire parler ! https://t.co/7BMdWe3E84 — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« J’ai passé une journée compliquée » Récemment, Daniel Riolo a en effet révélé que le Real Madrid aurait commis une erreur grotesque en examinant le mauvais genou de Mbappé. Et 24h après, il assure avoir passé une journée assez mouvementée. « J’ai passé une journée compliquée parce que les confrères espagnols m’ont pas mal sollicité puis ont confirmé cette information qui semble assez hallucinante. Moi aussi ça m’avait semblé hallucinant » a-t-il expliqué, dans l’édition de l’After Foot de ce mardi soir.