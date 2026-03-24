Kylian Mbappé : La journée animée vécue par Daniel Riolo après son «information hallucinante»

Célèbre voix de l’After Foot, Daniel Riolo a récemment lâché une petite bombe au sujet de Kylian Mbappé, star de l’équipe de France et du Real Madrid. Souvent nommé parmi les meilleurs joueurs de la planète, l’attaquant traverse une période assez compliquée et son club ne semble pas vraiment avoir tout fait pour arranger les choses.
Véritable serial-buteur cette saison, Kylian Mbappé est plus critiqué que jamais. La faute à une polémique autour de son genou qui l’a obligé à s’arrêter plusieurs matchs et qui n’aurait vraisemblablement pas été soigné par le staff médical du Real Madrid. Les dernières indiscrétions sur le sujet sont d’ailleurs assez surprenantes...
« J’ai passé une journée compliquée »
Récemment, Daniel Riolo a en effet révélé que le Real Madrid aurait commis une erreur grotesque en examinant le mauvais genou de Mbappé. Et 24h après, il assure avoir passé une journée assez mouvementée. « J’ai passé une journée compliquée parce que les confrères espagnols m’ont pas mal sollicité puis ont confirmé cette information qui semble assez hallucinante. Moi aussi ça m’avait semblé hallucinant » a-t-il expliqué, dans l’édition de l’After Foot de ce mardi soir.
« Les premiers à m’avoir contacté, ce sont les Catalans »
« C’est marrant, en préambule, les journalistes ne sont pas tous les mêmes selon les pays, à chaque fois ça fait ça quand il y a un truc en Espagne, les premiers à m’avoir contacté, ce sont les Catalans » a poursuivi Daniel Riolo. « Avec clairement l’arrière-pensée de oui l’information est dingue mais si on peut se foutre de la gueule du Real c’est génial pour nous. Et puis j’ai fini plutôt la journée avec ceux du Real qui eux cherchaient à protéger un peu le club ». A noter que s’il est le premier à avoir sorti cette information, plusieurs sources en Espagne l’ont rapidement confirmée ces dernières heures et la polémique commence à grandir autour du Real Madrid.