Kylian Mbappé ingrat avec l’Algérie ? Un rappeur l’a attaqué à ce sujet !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité largement chuter en France, notamment depuis qu'il a décidé de quitter le PSG pour le Real Madrid en 2024. Mais même avant ce choix de carrière, certains n'hésitaient pas à s'en prendre au capitaine de l'équipe de France, et c'est notamment le cas de ce rappeur qui a notamment critiqué Mbappé pour son ingratitude envers l'Algérie, le pays de ses ancêtres.

Originaire du Cameroun par son père et de l'Algérie du côté de sa mère, Kylian Mbappé ne s'est visiblement pas fait que des amis en focalisant ses forces sur l'équipe de France depuis le début de sa carrière. Le rappeur Booba, qui s'en était pris une première fois à l'attaquant en février 2024 (alors que Mbappé évoluait encore au PSG) dans le morceau Abidal, a depuis multiplié les piques à son égard. Et le rappeur originaire du 92 est allé encore plus loin en décembre 2024, dans le podcast CKO, lorsqu'il a dénoncé l'ingratitude de Kylian Mbappé envers l'Algérie dont il est originaire.

Équipe de France : Kylian Mbappé, ses retrouvailles avec une star ont fuité ! https://t.co/x7Z7QeH6Fu — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Il n’est même pas allé en Algérie… » « Parce qu’il est du 93, on peut pas le critiquer ? Je vais te dire pourquoi je ne l’aime pas. Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. Qu’il allait représenter ses racines africaines : camerounaises et algériennes. J’avais trop d’attentes. Mais rien du tout, il n’est même pas allé en Algérie… C’est pour ça que je l’aime pas, tout simplement », a lâché Booba, qui n'est donc pas un grand fan de la mentalité de Kylian Mbappé, loin de là.