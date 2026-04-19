Kylian Mbappé et Vinicius Jr : Le Real Madrid prend une décision importante pour le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette semaine, le Real Madrid s’est fait éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Alors qu’une nouvelle saison blanche se profile, les critiques fusent autour des stars que son notamment Kylian Mbappé et Vinicius Jr. En revanche en interne, le club merengue considère toujours le Français et le Brésilien comme intouchables. Explications.

Rien ne semble aller pour le Real Madrid. Largué par le FC Barcelone en championnat, le club madrilène espérait se rattraper en Ligue des Champions. Mais le Bayern Munich a éliminé la formation d’Alvaro Arbeloa cette semaine. Forcément, les critiques commencent à fuser autour de certaines individualités madrilènes, comme Kylian Mbappé et Vinicius Jr, qui ne réussissent pas pour le moment à porter le Real vers les sommets.

🚨💣 NEW: Viní Jr. and Kylian Mbappé are the franchise players and this will continue to be the same in 2026/27.



This is the plan of Real Madrid leaders. @jfelixdiaz pic.twitter.com/ROZJKdyDP2 — Madrid Zone (@theMadridZone) April 19, 2026

Mbappé et Vinicius intouchables De là à imaginer un gros chamboulement d’effectif cet été pour le club espagnol ? Pas vraiment. Comme le révèle AS ce dimanche, à la fois Kylian Mbappé et Vinicius Jr sont considérés comme absolument intouchables par la direction du Real Madrid. Une fois de plus, le club merengue va essayer de construire son équipe autour des deux stars offensives pour la saison 2026-2027 comme l’indique le média ibérique. Reste désormais à savoir si Mbappé et Vinicius Jr réussiront enfin à établir une véritable connexion sur le terrain et à porter Madrid vers les sommets.