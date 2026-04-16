Eduardo Camavinga sort du silence, il a présenté ses excuses après l'élimination du Real Madrid

Exclu en fin de match contre le Bayern Munich (3-4), Eduardo Camavinga n’échappe pas aux critiques après l’élimination du Real Madrid dès les quarts de finale de la Ligue des champions. Au lendemain de cette soirée cauchemardesque pour lui, l’international français a pris la parole sur ses réseaux sociaux.
Les critiques sont dures contre Eduardo Camavinga après la défaite du Real Madrid lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (3-4). Entré en jeu à la place de Brahim Diaz à l’heure de jeu, l’international français a été exclu à la 86e minute après avoir écopé de deux cartons jaunes. En route pour les prolongations, le Real Madrid a encaissé deux buts dans la foulée.
« Camavinga est stupide, a notamment lâché Wesley Sneijder sur Ziggo Sport. Vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final ? Ils auraient dû courir au vestiaire et montrer leur colère à Camavinga. »
Camavinga s’excuse
Au lendemain de l’élimination du Real Madrid, Eduardo Camavinga a pris la parole sur les réseaux sociaux. « Je prends ma part de responsabilité. Je souhaite m’excuser auprès de mon équipe et de tous les Madridistas. Merci pour votre soutien. Hala Madrid, toujours », a réagi le Français ce jeudi soir dans une publication Instagram.
« N’en voulait pas à l’arbitre, c’est Camavinga qui est fautif »
Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Petit avait également pointé du doigt la responsabilité d’Eduardo Camavinga dans le revers du Real Madrid, et ce alors que le camp espagnol rejette la faute sur l’arbitre de la rencontre. « Si tu veux en vouloir à une personne en particulier, et pourtant c’est un garçon que j’aime beaucoup, c'est Camavinga. Son entrée a été catastrophique, a confié l’ancien joueur des Bleus sur RMC. Il prend un premier carton jaune sur une faute d’anti-jeu lorsqu’il retient Musiala. Derrière, je crois qu’il refait une faute d’anti-jeu. Et troisième, il prend le ballon dans les bras, il le garde quelques secondes, l’arbitre voit ça et le sanctionne d’un deuxième carton jaune. C’est très dur, à ce moment du match il est extrêmement dur, mais il ne fait qu'appliquer malheureusement le règlement. Quand j’écoute Arbeloa et les médias espagnols, qui en veulent encore à l’arbitrage, j’ai l’impression d'entendre le même refrain depuis des années. C’est toujours la faute d’une faute d’arbitrage. (…) Ce qui s’est passé hier est triste pour le Real Madrid, mais n’en voulait pas à l’arbitre, c’est Camavinga qui est fautif. »