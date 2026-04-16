Eduardo Camavinga sort du silence, il a présenté ses excuses après l'élimination du Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Exclu en fin de match contre le Bayern Munich (3-4), Eduardo Camavinga n’échappe pas aux critiques après l’élimination du Real Madrid dès les quarts de finale de la Ligue des champions. Au lendemain de cette soirée cauchemardesque pour lui, l’international français a pris la parole sur ses réseaux sociaux.

Les critiques sont dures contre Eduardo Camavinga après la défaite du Real Madrid lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (3-4). Entré en jeu à la place de Brahim Diaz à l’heure de jeu, l’international français a été exclu à la 86e minute après avoir écopé de deux cartons jaunes. En route pour les prolongations, le Real Madrid a encaissé deux buts dans la foulée. « Camavinga est stupide, a notamment lâché Wesley Sneijder sur Ziggo Sport. Vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final ? Ils auraient dû courir au vestiaire et montrer leur colère à Camavinga. »

🚨🚨 𝗖𝗔𝗠𝗔𝗩𝗜𝗡𝗚𝗔 🇫🇷 𝗦’𝗘𝗫𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗙𝗢𝗜𝗦 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘 𝗔̀ 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗛. 👇



"𝗝’𝗔𝗦𝗦𝗨𝗠𝗘 𝗠𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗘́.



Je souhaite m’excuser auprès de mon équipe et de tous les Madridistas.… pic.twitter.com/Z81DM9tYPo — Actu Foot (@ActuFoot_) April 16, 2026

Camavinga s’excuse Au lendemain de l’élimination du Real Madrid, Eduardo Camavinga a pris la parole sur les réseaux sociaux. « Je prends ma part de responsabilité. Je souhaite m’excuser auprès de mon équipe et de tous les Madridistas. Merci pour votre soutien. Hala Madrid, toujours », a réagi le Français ce jeudi soir dans une publication Instagram.