Eduardo Camavinga prend cher après son expulsion : Un champion du monde français le tacle à son tour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid a terminé son quart de finale retour de Ligue des champions (3-4) à dix suite à l’expulsion d’Eduardo Camavinga. Après la rencontre, le club merengue s’est plaint de la décision de l’arbitre, mais pour Emmanuel Petit, l’international français est le seul responsable.

C’est le tournant de ce quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid (4-3). Entré en jeu à la place de Brahim Diaz à l’heure de jeu, Eduardo Camavinga a quitté les siens à la 86e minute après avoir écopé de deux cartons jaunes alors que son club était en route pour les prolongations. Le Bayern Munich a inscrit deux buts dans la foulée, actant l’élimination madrilène.

Mercato : Le PSG et le Real Madrid se disputent un ancien joueur de Ligue 1 https://t.co/f1x7oCdKJ2 — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« C’est une décision injuste et on est très touchés » « Personne ne comprend qu’un joueur soit expulsé pour une action comme celle-là. À ce moment-là, l’action est terminée. C’est une décision injuste et on est très touchés. C’est quelque chose que tu ne peux pas contrôler, a réagi Alvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, après la rencontre. Je félicite le Bayern pour sa grande double confrontation, mais on aurait préféré perdre autrement. C’est une expulsion incompréhensible, que personne ne comprend. D’où ce sentiment d’injustice et de colère. Tout le travail et les efforts ont été balayés par une décision comme celle de l’arbitre ». Un avis loin d’être partagé par Emmanuel Petit.