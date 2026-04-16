Eduardo Camavinga prend cher après son expulsion : Un champion du monde français le tacle à son tour !

Le Real Madrid a terminé son quart de finale retour de Ligue des champions (3-4) à dix suite à l’expulsion d’Eduardo Camavinga. Après la rencontre, le club merengue s’est plaint de la décision de l’arbitre, mais pour Emmanuel Petit, l’international français est le seul responsable.
C’est le tournant de ce quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid (4-3). Entré en jeu à la place de Brahim Diaz à l’heure de jeu, Eduardo Camavinga a quitté les siens à la 86e minute après avoir écopé de deux cartons jaunes alors que son club était en route pour les prolongations. Le Bayern Munich a inscrit deux buts dans la foulée, actant l’élimination madrilène.
« C’est une décision injuste et on est très touchés »
« Personne ne comprend qu’un joueur soit expulsé pour une action comme celle-là. À ce moment-là, l’action est terminée. C’est une décision injuste et on est très touchés. C’est quelque chose que tu ne peux pas contrôler, a réagi Alvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, après la rencontre. Je félicite le Bayern pour sa grande double confrontation, mais on aurait préféré perdre autrement. C’est une expulsion incompréhensible, que personne ne comprend. D’où ce sentiment d’injustice et de colère. Tout le travail et les efforts ont été balayés par une décision comme celle de l’arbitre ». Un avis loin d’être partagé par Emmanuel Petit.
« N’en voulait pas à l’arbitre, c’est Camavinga qui est fautif »
« Si tu veux en vouloir à une personne en particulier, et pourtant c’est un garçon que j’aime beaucoup, c'est Camavinga. Son entrée a été catastrophique, critique le champion du monde 1998 sur RMC. Il prend un premier carton jaune sur une faute d’anti-jeu lorsqu’il retient Musiala. Derrière, je crois qu’il refait une faute d’anti-jeu. Et troisième, il prend le ballon dans les bras, il le garde quelques secondes, l’arbitre voit ça et le sanctionne d’un deuxième carton jaune. C’est très dur, à ce moment du match il est extrêmement dur, mais il ne fait qu'appliquer malheureusement le règlement. Quand j’écoute Arbeloa et les médias espagnols, qui en veulent encore à l’arbitrage, j’ai l’impression d'entendre le même refrain depuis des années. C’est toujours la faute d’une faute d’arbitrage. (…) Ce qui s’est passé hier est triste pour le Real Madrid, mais n’en voulait pas à l’arbitre, c’est Camavinga qui est fautif. »
D’autres observateurs rejettent également la faute sur le milieu de l’équipe de France. « Camavinga est stupide, a notamment lâché Wesley Sneijder sur Ziggo Sport. Vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final ? Ils auraient dû courir au vestiaire et montrer leur colère à Camavinga. »