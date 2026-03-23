De retour, Kylian Mbappé se fait déjà allumer par la presse espagnole !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Diminué au genou gauche à cause d’une entorse, Kylian Mbappé n’a pas eu d’autres solutions que de se mettre de côté pendant plusieurs semaines. De retour à la compétition, la star du Real Madrid a manqué l’occasion de signer de belles retrouvailles avec le public du Santiago Bernabeu et aurait pu considérablement pénaliser le club merengue.

Une entorse au genou qui a beaucoup fait parler. Entre fin février et le 17 mars dernier, Kylian Mbappé était éloigné des pelouses en raison de sa diminution physique qui l’a fait considérablement souffrir. Déjà pendant la première quinzaine de janvier, le Soulier d’or européen avait été contraint de rester à l’écart après une première alerte. Sans son serial buteur, le Real Madrid est tout de même parvenu à signer des performances notables et notamment face à Manchester City en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (3-0).

😱 "ARBELOA CASI PIERDE LALIGA por METER A MBAPPÉ".



El @jpedrerol más duro, en #ChiringuitoDerbi. pic.twitter.com/FihEsApCGc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 23, 2026

Premier match de Liga en un mois pour Mbappé, la copie rendue est critiquée ! Dimanche soir, après 20 minutes en Ligue des champions contre les Skyblues, Kylian Mbappé a bénéficié de 25 minutes offertes par Alvaro Arbeloa au Santiago Bernabeu dans le cadre du choc de la 29ème journée de Liga entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid. Les Merengue sont sortis vainqueurs de ce derby madrilène disputé sur le score de 3 buts à 2 avec un carton rouge notamment écopé par Federico Valverde. A la 64ème minute, Mbappé a remplacé le jeune Thiago Pitarch (18 ans), mais n’a certainement pas fait forte impression.