Daniel Riolo lâche une bombe qui choque les journalistes espagnols !

Dans l'After Foot lundi soir, Daniel Riolo a lâché une information assez surréaliste et à peine croyable au sujet de Kylian Mbappé. Une révélation qui a d'ailleurs trouvé un écho important en Espagne où plusieurs journalistes l'ont reprise et commentée tout en étant sans voix.
La situation est complétement folle. Touché au genou, Kylian Mbappé aurait été mal soigné par le staff du Real Madrid, poussant l'attaquant français à se rendre à Paris afin de consulter le grand spécialiste monde du genou, le Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. Daniel Riolo a d'ailleurs fait plusieurs révélations surréalistes à ce sujet.
La blessure de Mbappé fait parler en Espagne
« Pour le Real, c’est une honte totale ce qu’il s’est passé, et je pense qu’on a évité le pire pour Mbappé. Cette erreur de diagnostic aurait pu être bien plus grave, car Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. (…) Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a-t-il révélé sur les ondes de RMC.
«C'est un peu de la science-fiction, mais c'est la réalité»
Et bien évidemment, de tels propos ont fait réagir en Espagne, notamment sur La Cadena SER. Animateur de l'émission phare de la radio espagnole, El Larguero, Manu Carreno reconnaît qu'il n'en revient pas : « Quand nous avons lu cela, cela nous a tous surpris, car ces articles de la presse française, notamment ceux de Riolo, affirmaient que les preuves étaient erronées. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'était bien le cas. Cela a poussé le Real Madrid à changer à nouveau les services médicaux du club et à rappeler Niko Mihić à la tête de ceux-ci après que, même si cela relève de la science-fiction, on ait examiné le genou non blessé de Mbappé. C'est un peu de la science-fiction, mais c'est la réalité ».