Daniel Riolo lâche une bombe qui choque les journalistes espagnols !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'After Foot lundi soir, Daniel Riolo a lâché une information assez surréaliste et à peine croyable au sujet de Kylian Mbappé. Une révélation qui a d'ailleurs trouvé un écho important en Espagne où plusieurs journalistes l'ont reprise et commentée tout en étant sans voix.

La situation est complétement folle. Touché au genou, Kylian Mbappé aurait été mal soigné par le staff du Real Madrid, poussant l'attaquant français à se rendre à Paris afin de consulter le grand spécialiste monde du genou, le Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. Daniel Riolo a d'ailleurs fait plusieurs révélations surréalistes à ce sujet.

🚨 ÇA PARAISSAIT SURRÉALISTE, MAIS C’EST CONFIRMÉ EN ESPAGNE 🇪🇸 :



𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗢𝗦𝗖𝗨𝗟𝗧𝗘́ 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗨𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗨 𝗗𝗘 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ ! 😭



« Le Real Madrid, dans le diagnostic initial, s'est trompé de genou.



Au lieu d'examiner… https://t.co/XDrzsLmTTk pic.twitter.com/MBUYmkslct — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2026

La blessure de Mbappé fait parler en Espagne « Pour le Real, c’est une honte totale ce qu’il s’est passé, et je pense qu’on a évité le pire pour Mbappé. Cette erreur de diagnostic aurait pu être bien plus grave, car Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. (…) Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a-t-il révélé sur les ondes de RMC.