Zinedine Zidane et l’équipe de France : Philippe Diallo fait une annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane aurait déjà trouvé un accord depuis plusieurs mois avec la Fédération Française de Football. Philippe Diallo, le président de la FFF, a évoqué le cas Zidane et souhaite pour l'instant rester énigmatique à ce sujet.

Didier Deschamps et l'équipe de France, l'histoire va bientôt se terminer après 14 ans de bons et loyaux services ! Le sélectionneur national avait officialisé dès le début de l'année 2025 son départ des Bleus, qui sera acté après la Coupe du Monde en Amérique, soit dans quelques semaines à peine. Zinedine Zidane fait évidemment figure de grandissime favori pour venir lui succéder, et tout serait déjà réglé en coulisses avec la FFF pour l'ancien coach du Real Madrid. Mais de son côté, Philippe Diallo refuse encore d'officialiser la nouvelle pour Zidane...

« Qu’il soit avec les Bleus par la pensée, je ne peux pas en douter » Interrogé par France Inter mardi matin, le président de la Fédération Française de Football a botté en touche lorsqu'il a été question d'évoquer Zinedine Zidane : « La dernière de Didier Deschamps et la possible arrivée de Zinedine Zidane pour prendre sa succession ? Qu’il soit avec les Bleus par la pensée, je ne peux pas en douter. La suite sera connue après la Coupe du monde. Il faut protéger le travail de Didier Deschamps et la sérénité du groupe. Cela n’apporterait rien d’aller plus loin à ce stade », a lâché Diallo.