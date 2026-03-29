Zinedine Zidane en équipe de France : Son arrivée va coûter très cher !

Pierrick Levallet

Zinédine Zidane va bientôt reprendre du service. Tout indique que le Ballon d’Or 1998 assurera la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. L’ancien numéro 10 des Bleus est d’ailleurs en train de préparer son arrivée, et voilà que ça devrait coûter cher à la FFF.

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Zinédine Zidane ne fasse son retour sur un banc. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Ballon d’Or 1998 devrait - sauf retournement de situation - assurer la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Le technicien de 53 ans semble d’ailleurs déjà préparer son arrivée, qui devrait être assez onéreuse pour la FFF.

Zinedine Zidane de retour en France : Emmanuel Marcon a validé le projet ! https://t.co/iRQE9bu8ua — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

«Au début, ça a un peu tiqué à la fédé» « L’arrivée de Zidane était un secret de Polichinelle. On a expliqué qu’il cherche à composer son staff. Ce qui sera d’ailleurs beaucoup plus onéreux que celui actuel pour la fédération française de football. Au début, ça a un peu tiqué à la fédé parce que financièrement, oui cette année va être très bonne, mais prenez l’année dernière, la fédé était dans le rouge » a expliqué le journaliste Romain Molina sur sa chaîne YouTube.