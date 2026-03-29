Zinedine Zidane en équipe de France : Son arrivée va coûter très cher !

Zinédine Zidane va bientôt reprendre du service. Tout indique que le Ballon d’Or 1998 assurera la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. L’ancien numéro 10 des Bleus est d’ailleurs en train de préparer son arrivée, et voilà que ça devrait coûter cher à la FFF.
Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Zinédine Zidane ne fasse son retour sur un banc. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Ballon d’Or 1998 devrait - sauf retournement de situation - assurer la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Le technicien de 53 ans semble d’ailleurs déjà préparer son arrivée, qui devrait être assez onéreuse pour la FFF.
«Au début, ça a un peu tiqué à la fédé»
« L’arrivée de Zidane était un secret de Polichinelle. On a expliqué qu’il cherche à composer son staff. Ce qui sera d’ailleurs beaucoup plus onéreux que celui actuel pour la fédération française de football. Au début, ça a un peu tiqué à la fédé parce que financièrement, oui cette année va être très bonne, mais prenez l’année dernière, la fédé était dans le rouge » a expliqué le journaliste Romain Molina sur sa chaîne YouTube.
La FFF a vendu la mèche pour l'arrivée de Zidane ?
Plus le temps passe, plus l’arrivée de Zinédine Zidane se confirme. La chose n’a pas encore été pleinement officialisé. Mais des indices ne cessent d’être lâchés et indiquent que ce sera bien l’ancien numéro 10 de l’équipe de France qui prendra la place de Didier Deschamps. « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde » avait par exemple confié Philippe Diallo, président de la FFF, au Figaro il y a quelques jours. À suivre...