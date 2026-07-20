Zinedine Zidane arrive en équipe de France : Voilà la date de sa nomination officielle ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La Coupe du Monde 2026 est officiellement terminée, ainsi que la longue aventure de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Zinedine Zidane s'apprête désormais à prendre le relais à la tête des Bleus, et il ne manque plus que l'officialisation. Une annonce attendue pour les jours à venir, et L'EQUIPE évoque même une date bien précise.

L'équipe de France a donc ponctué sa Coupe du Monde 2026 de bien triste manière samedi soir dans la petite finale perdue contre l'Angleterre (défaite 6-4), pour ce qui restera le tout dernier match de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Après quatorze ans de règne, le sélectionneur national s'en va et va donc céder sa place à Zinedine Zidane qui va démarrer un nouveau cycle, et beaucoup de monde attend déjà ce changement. Mais quand sera-t-il officialisé par la Fédération Française de Football ?

« D'ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur » Philippe Diallo a évoqué, sans le nommer, la future nomination de Zinedine Zidane samedi au micro de beINSPORTS : « Didier Deschamps a, depuis 14 ans, contribué à la grandeur de l'équipe de France, il aura beaucoup apporté à notre football. Je lui ai dit merci, ainsi qu'à ceux qui l'entourent, qui ont fait de l'équipe de France une des nations les plus respectées dans l'histoire du football. J’avais dit que j'attendais la fin de la Coupe du monde pour respecter le travail de Didier et de son équipe. D'ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur de Didier », a confié le président de la FFF.