Zidane après Deschamps : La révélation venue du vestiaire de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Alors qu’on en parle beaucoup dans les médias, est-ce aussi le cas au sein du vestiaire des Bleus ? Un international français en a dit plus à ce propos.

D’ici quelques mois, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, après la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera ses fonctions. Reste maintenant à savoir qui le remplacera. Pour le moment, Philippe Diallo, président de la FFF, refuse d’officialiser l’identité de l’heureux élu. Il n’empêche que tous les regards se tournent vers un certain Zinedine Zidane, dont l’arrivée fait de plus en plus parler…

L’équipe de France de Zinedine Zidane : Déjà des premiers indices lâchés ? https://t.co/3pxa03eMT4 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Ce n’est pas quelque chose qui revient dans le vestiaire » Mais parle-t-on également de Zinedine Zidane dans le vestiaire de l’équipe de France ? La question a été posée à Adrien Rabiot par RTL en marge de la dernière tournée des Bleus aux Etats-Unis. C’est alors que le joueur du Milan AC a répondu à propos de ce dossier chaud du moment : « Ça cause de la suite dans le vestiaire ? Non pas du tout. Zidane, ce n'est pas un nom qui revient ? Non. Ni Zidane, ni quelqu'un d’autre. A chaque fois que j’étais dans le vestiaire, que j'ai pu entendre des mecs parler, je n’ai jamais entendu… Ce n’est pas quelque chose qui revient dans le vestiaire. Vraiment pas ».