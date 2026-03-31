«On sera des tocards», le scénario de l’équipe de France qui inquiète pour la Coupe du Monde

Pierrick Levallet

L’équipe de France a bluffé son monde lors de la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face au Brésil et la Colombie et a affiché un visage convaincant. Un scénario avec les Bleus est toutefois redouté pour le Mondial aux Etats-Unis.

Pour cette dernière trêve internationale avant la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a impressionné. Les Bleus ont affiché un visage très convaincant lors de leurs victoires face au Brésil (1-2) et la Colombie (1-3). Mais malgré cela, certains attendent d’en voir plus des hommes de Didier Deschamps. Un scénario est notamment redouté pour le Mondial aux Etats-Unis cet été.

L’équipe de France de Zinedine Zidane : Déjà des premiers indices lâchés ? https://t.co/3pxa03eMT4 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

«C’est une jeune équipe qui n’a pas d’expérience» « Ils ont de la confiance. Mais quand tu es dans la watt, le plus dangereux ce n’est pas d’être prétentieux ou hautain, c’est le truc invisible. Tu sens que tu as de la qualité, ton entourage, ta famille, les journalistes, on attend. Si on ne va pas en demi-finale, on sera des tocards. C’est une jeune équipe qui n’a pas d’expérience, et c’est arrivé à 100 000 équipes dans tous les sports, qu’à un moment donné, sous la pression tu puisses tomber puisque la Coupe du monde ce ne sont pas les matchs internationaux » a expliqué Eric Blanc dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.