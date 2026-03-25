Une star du PSG avec lui, Kylian Mbappé se régale : «C’est extraordinaire»

Pierrick Levallet

En pleine polémique avec le Real Madrid à cause de sa blessure au genou, Kylian Mbappé est présent aux Etats-Unis avec l’équipe de France pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde 2026. Et l’attaquant de 27 ans a avoué qu’il se régalait en côtoyant une star du PSG chez les Bleus.

Kylian Mbappé fait en ce moment l’objet d’une polémique avec le Real Madrid à cause de sa blessure au genou. Le club madrilène aurait viré l'intégralité de son staff médical, qui se serait trompé de genou à soigner chez la star. Dans le même temps, l’attaquant de 27 ans a fait le voyage aux Etats-Unis avec l’équipe de France pour les matchs contre le Brésil et la Colombie à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Le champion du monde 2018 a d’ailleurs avoué qu’il se régalait en côtoyant une star du PSG chez les Bleus : Ousmane Dembélé.

Kylian Mbappé : Un sacré imbroglio évité de justesse ? https://t.co/XgsBLHzkNl — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

«C'est excellent qu’il puisse être de retour avec nous» « Comment je vis le fait de côtoyer un Ballon d’Or, Ousmane Dembélé ? Ousmane, c’est extraordinaire d'avoir quelqu’un comme lui dans l’équipe. Il nous apporte tellement. On a eu la malchance qu’il n’a pas pu ces derniers temps pour nous. Mais c'est excellent qu’il puisse être de retour avec nous, on a besoin d’avoir des automatismes avec lui » a d’abord expliqué Kylian Mbappé en conférence de presse en marge de la rencontre face au Brésil.