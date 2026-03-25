Une star du PSG avec lui, Kylian Mbappé se régale : «C’est extraordinaire»

En pleine polémique avec le Real Madrid à cause de sa blessure au genou, Kylian Mbappé est présent aux Etats-Unis avec l’équipe de France pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde 2026. Et l’attaquant de 27 ans a avoué qu’il se régalait en côtoyant une star du PSG chez les Bleus.
Kylian Mbappé fait en ce moment l’objet d’une polémique avec le Real Madrid à cause de sa blessure au genou. Le club madrilène aurait viré l'intégralité de son staff médical, qui se serait trompé de genou à soigner chez la star. Dans le même temps, l’attaquant de 27 ans a fait le voyage aux Etats-Unis avec l’équipe de France pour les matchs contre le Brésil et la Colombie à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Le champion du monde 2018 a d’ailleurs avoué qu’il se régalait en côtoyant une star du PSG chez les Bleus : Ousmane Dembélé.
«C'est excellent qu’il puisse être de retour avec nous»
« Comment je vis le fait de côtoyer un Ballon d’Or, Ousmane Dembélé ? Ousmane, c’est extraordinaire d'avoir quelqu’un comme lui dans l’équipe. Il nous apporte tellement. On a eu la malchance qu’il n’a pas pu ces derniers temps pour nous. Mais c'est excellent qu’il puisse être de retour avec nous, on a besoin d’avoir des automatismes avec lui » a d’abord expliqué Kylian Mbappé en conférence de presse en marge de la rencontre face au Brésil.
«S’il est performant comme avec son club, on a beaucoup de chance de gagner»
« On a l’intime conviction en tant qu’équipe, en tant que groupe qu’il va être un joueur extrêmement important pour nous. On va essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse performer avec nous. S’il est performant comme avec son club, on a beaucoup de chance de gagner » a ensuite ajouté l’attaquant vedette du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France. Ousmane Dembélé appréciera très certainement.