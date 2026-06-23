Un joueur de l’équipe de France prêt à dire stop après la Coupe du monde malgré Zinedine Zidane ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. Vraisemblablement, Zinedine Zidane devrait venir remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus. Un nouveau cycle va donc débuter et les cartes seront forcément redistribuées. Mais voilà que certains joueurs pourraient dire stop après le Mondial, cela pourrait notamment être le cas de Lucas Hernandez.

Rien n’est encore officiel, mais Zinedine Zidane devrait être le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Alors que les fans salivent d’avance à l’idée de voir ZZ sur le banc des Bleus, cela devrait également faire plaisir aux internationaux d’évoluer sous les ordres d’une telle légende. Mais voilà que malgré cette probable arrivée de Zidane, Lucas Hernandez pourrait bien envisager de prendre sa retraite internationale. A 30 ans, le joueur du PSG pourrait dire stop à l’issue de la Coupe du monde.

« Réfléchir avec ma famille et on prendra la bonne décision » Actuellement avec l’équipe de France aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde, Lucas Hernandez a été interrogé sur son avenir avec les Bleus. Zinedine Zidane ou pas, le champion du monde 2018 pourrait envisager de prendre sa retraite internationale. « Deschamps arrête après la Coupe du monde. Zidane devrait le remplacer. Est-ce que je vais continuer en bleu ? Je n’ai pas la réponse. C’est mon 3ème Mondial, quelque chose d’exceptionnel. Après, ce sont aussi des sacrifices, du temps loin de chez toi. Je vais me poser tranquillement, partir en vacances et réfléchir avec ma famille et on prendra la bonne décision », a-t-il dit pour Le Figaro.