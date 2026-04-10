Un joueur de l'équipe de France gagne «des millions et des millions»... et choque la Chaîne L'EQUIPE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans un débat sur La Chaîne L'EQUIPE, les consultants du médias ont été invités à commenter les récentes prestations des joueurs de l'équipe de France lors du précédent rassemblement. Et un joueur a particulièrement marqué les esprits en prouvant qu'il avait toujours faim.

Il semble infatigable. N'Golo Kanté continue d'impressionner avec l'équipe de France alors qu'il avait quitté l'Europe pour évoluer en Arabie Saoudite. Désormais à Fenerbahçe, le milieu de terrain devrait aller à la Coupe du monde cet été sauf surprise. Et pour Benoit Trémoulinas, c'est amplement mérité.

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N'Golo Kanté continue d'impressionner « Il a eu un début de match un peu compliqué mais ensuite il a vite réglé la mire. Ce qui m’impressionne c’est son volume de jeu encore et encore… Le joueur est parti en Arabie Saoudite, il a gagné des millions et des millions, on le voit arriver en Equipe de France et il a encore faim. C’est ce que j’aime chez N’Golo Kanté. Puis il est exemplaire. Quand je dis que c’est le gendre idéal, c’est le mec, quand vous le voyez arriver chez vous, vous dites ‘Ah merci’ (sourire) à votre fille. C’est quelqu’un d’exemplaire, c’est quelqu’un qui est besogneux et qui montre la voix aux autres », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.