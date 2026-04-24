Un joueur candidate pour l’équipe de France : Deschamps et Zidane sont prévenus !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti de l’Olympique Lyonnais en janvier 2025, Maxence Caqueret évolue désormais en Serie A, avec Côme. Après être passé par toutes les catégories de jeunes en équipe de France, le milieu de 26 ans espère être convoqué chez les A et n’a pas hésité à le faire savoir.

Dans quelques semaines, Didier Deschamps va dévoiler sa dernière liste pour la Coupe du monde en Amérique du Nord à l’issue de laquelle le sélectionneur, en poste depuis 2012, quittera son poste. Il y a quelques jours, Guy Stéphan, fidèle adjoint de Didier Deschamps, lâchait un indice sur l’identité des joueurs présents dans le groupe. « Il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie », confiait-il dans un entretien accordé à Ouest-France.

Maxence Caqueret est sans complexe : l'Équipe de France est un objectif. 🫡🇫🇷



"Je pense que j'en ai les capacités. C'est à moi de faire le taf et de tout faire pour ne rien regretter de mon côté." pic.twitter.com/kELBNAFaoh — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 23, 2026

« L’équipe de France ? C’est mon objectif dans un futur proche ou à long terme » Les joueurs sont donc prévenus, mais cela n’empêche pas certains Français de rêver, à l’instar de Maxence Caqueret, qui espère intégrer le groupe tricolore à l’avenir. « Moi, j’ai fait toutes les sélections de jeunes de U16 à Espoirs, je les ai toutes faites. J’ai souvent porté le brassard, donc c’est quelque chose qui m’a toujours animé. Le fait de pouvoir avoir cet objectif d’atteindre l’équipe de France A un jour, c’est ce qui m’anime en tant que footballeur, a confié le milieu de Côme, interrogé par Instant Foot. J’ai cette envie d’atteindre cet objectif, je pense que j’en ai les capacités. Maintenant, ça passe par beaucoup de travail, ça passe par les résultats. C’est la chose la plus importante dans le foot, et maintenant c’est à moi de faire le taf et d’avancer pour ne rien regretter de mon côté. Après, c’est mon objectif dans un futur proche ou à long terme ».