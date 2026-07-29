Un cadre de Didier Deschamps déjà écarté en équipe de France : Voilà le premier «grand perdant» de l'arrivée de Zinedine Zidane... en attendant Rayan Cherki ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, Zinédine Zidane a été officiellement nommé nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Si peu de grands changements sont attendus au niveau des joueurs, certains titulaires de l’ère Didier Deschamps pourraient avoir du souci à se faire. Selon Maxime Chanot, Jules Koundé pourrait notamment être l’un des grands perdants de ce changement de sélectionneur, tandis que Walid Acherchour lui, craint pour le temps de jeu de Rayan Cherki. Explications.

Attendue depuis plusieurs mois, l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France est désormais officielle. Ce mardi, le champion du monde et Ballon d’Or 1998 a été introduit avec une conférence de presse. Rapidement, « Zizou » a donné le ton : plusieurs changements vont avoir lieu vis-à-vis de la période Didier Deschamps. « On va faire différent. DD, c'est DD. Laurent Blanc, c'est Laurent Blanc. Zizou c'est Zizou. Je vais essayer de faire ce que je sais faire. La continuité, c'est de mettre tout en place pour que l'équipe de France continue à gagner. Le reste, ma philosophie de jeu, on aura le temps d'en parler. Il n'est pas prévu qu'on se parle avec DD, mais si je parle avec lui, ce sera avec plaisir », a ainsi concédé Zidane face aux journalistes.

Des gagnants et des perdants avec Zidane en équipe de France ? Ainsi, si des changements sont attendus sur certains points, quid des joueurs en place ? Si rien n’est encore acté, Kylian Mbappé va conserver le brassard de capitaine, tandis que Zidane devrait continuer à s’appuyer sur des cadres comme Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano dans son groupe. Cependant, quelques changements pourraient tout de même avoir lieu, et surtout, il devrait y avoir des gagnants et des perdants avec ce changement de sélectionneur. Présent sur les ondes de l’After Foot sur RMC ce mardi soir, l’ancien défenseur Maxime Chanot estime que Jules Koundé pourrait se faire prendre sa place.

« Je pense que Koundé peut être le grand perdant de l’arrivée de Zidane » « Je pense que Koundé peut être le grand perdant de l’arrivée de Zidane. Avec la blessure de Saliba, il y a Lacroix et Konaté. Koundé peut être une solution supplémentaire dans l’axe. Il y a des carences sur les deux côtés offensivement. Malo Gusto peut-être intronisé comme nouveau numéro. Avec l’arrivée de Zidane, j’ai du mal à croire à des latéraux défensifs comme Koundé. Je pense que Zaïre-Emery peut avoir une carte à jouer comme latéral », analyse-il concernant le défenseur du FC Barcelone. Pour Walid Acherchour, la petite inquiétude concerne plutôt Rayan Cherki. « Je suis inquiet pour Cherki avec l’arrivée de Zidane. Je pense qu’il va souffrir du système 4-3-3 et de sa Coupe du monde. Je pense que Zidane va jouer en 4-3-3. Cherki peut peut-être jouer en ailier droit parce qu'il a déjà joué comme ça, en faux milieu excentré. Mais en sortie de banc, il n’a pas donné les garanties nécessaires. Peut-être qu'il attendait Zizou. Je pense qu'il y aura une discussion en tout cas, il y aura une prise de contact avec Cherki sur le prochain rassemblement. Mais il faut que ça continue en club de la même manière que la saison dernière, avec un nouveau coach, Maresca, qu'il ait la bonne mentalité, qu’il ne se repose pas sur ses lauriers et sur ses acquis. Il faut qu’il mette un coup de boost après cette Coupe du monde qui a été décevante », conclut Acherchour.