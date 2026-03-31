Rayan Cherki : Le problème de comportement qui agace sur La Chaîne L’Équipe

Axel Cornic

Les deux matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie, ont permis à Didier Deschamps de faire une dernière revue d’effectifs à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Certains joueurs ont marqué des points et c’est notamment le cas de Rayan Cherki, qui ne semble toutefois pas faire l’unanimité...

La pression monte. Cette trêve internationale était la dernière avant les matchs de préparation pour la Coupe du monde, avec un bilan plutôt positif puisque l’équipe de France a enregistré deux victoires contre le Brésil (2-1) et la Colombie (1-3). Et on commence à voir à peu près le groupe que Didier Deschamps emmènera avec lui de l’autre côté de l’Atlantique, cet été.

Deschamps : Le père d’un joueur l’interpelle pour aller en équipe de France, «il le mérite» https://t.co/eQ7TWZuY4H — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Pendant un mois et demi, c’est fatiguant quelqu’un comme ça » Plusieurs joueurs ont brillé et c’est le cas de Rayan Cherki, qui semble avoir franchi un palier depuis son transfert à Manchester City. Pourtant, l’ailier de 22 ans semble en agacer certains par ses comportements sur le terrain. « Il sait mieux se rendre disponible maintenant, mais ce qui m’agace, c’est sa manière de lever les bras, de dire aux autres ‘donnez-la moi’, il veut toujours le ballon » a déclaré Raymond Domenech, sur La chaîne L’Equipe. « J’espère pour lui que c’est perfectible. Pendant un mois et demi, c’est fatiguant quelqu’un comme ça, qui pense qu’il peut être titulaire... ».