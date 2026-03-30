«Ce n’est pas Zidane !» : Christophe Dugarry se lâche sur RMC !

Revenu sur RMC après une petite pause, Christophe Dugarry est l’une des voix les plus connues de l’émission Rothen s’enflamme. Il y décrypte l’actualité du football et notamment de l’équipe de France, qui à quelques mois de la Coupe du monde a disputé deux matchs amicaux aux Etats-Unis face au Brésil et la Colombie.
On commence à y voir plus clair. Avant d’annoncer sa liste définitive pour la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a fait une dernière revue des troupes avec deux matchs amicaux face au Brésil et la Colombie. Certains joueurs semblent d’ailleurs avoir impressionné et marqué des points...
« Ah, j’ai cru que vous parliez de Zidane ! »
C’est le cas de Rayan Cherki, qui a clairement franchi un palier depuis son transfert à Manchester City. Sur RMC, Jérôme Rothen semble en tout cas sous le charme, mais ce n’est pas vraiment le cas de Christophe Dugarry. « Mais vous parlez de qui ? De quel joueur vous avez parlé là, excusez-moi ? Rayan Cherki ? Ah, j’ai cru que vous parliez de Zidane ! Excusez-moi, j’ai eu peur. Mais quel est ce joueur qui peut se permettre de s’arrêter quand il perd le ballon, quel est ce joueur qui est en représentation à chaque fois qu’il touche le ballon. Mais arrêtez de parler de Cherki comme ça. On n’est pas non plus obligé de penser qu’il a été génial ou nul à chaque fois qu’il fait un match » a lancé l’ancien attaquant de l’équipe de France, ce lundi.
« Aujourd’hui, Cherki sera dans la rotation et tant mieux pour l’équipe de France, mais... »
« Il a le droit de faire un match correct. On est tous d’accord, mais remettons les choses en place. Cherki est un très bon joueur, mais il a quoi de plus qu’Olise, Doué, Dembélé, Barcola, que plein d’autres ? Arrêtez ! » a poursuivi Christophe Dugarry, dans Rothen s’enflamme. « Aujourd’hui, Cherki sera dans la rotation et tant mieux pour l’équipe de France. Mais il n’y a rien de plus. C’est un joueur qui a encore besoin de régularité, qui a besoin d’être bien meilleur sur la durée, qui a besoin de montrer et prouver. Cherki, ce n’est pas Zidane ! C'est un très bon joueur, mais qu’est-ce qu’on va dire des autres alors ? Aujourd'hui, et de loin, il est en dessous d'Olise, de Dembélé, de Barcola, de Doué, d'Ekitike. Il est en dessous de tous ces joueurs (…) Hier, il fait un match normal, et là vous nous le présentez comme si c'était Zizou ! Arrêtez, ce n’est pas lui rendre service ».