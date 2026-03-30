«Ce n’est pas Zidane !» : Christophe Dugarry se lâche sur RMC !

Axel Cornic

Revenu sur RMC après une petite pause, Christophe Dugarry est l’une des voix les plus connues de l’émission Rothen s’enflamme. Il y décrypte l’actualité du football et notamment de l’équipe de France, qui à quelques mois de la Coupe du monde a disputé deux matchs amicaux aux Etats-Unis face au Brésil et la Colombie.

On commence à y voir plus clair. Avant d’annoncer sa liste définitive pour la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a fait une dernière revue des troupes avec deux matchs amicaux face au Brésil et la Colombie. Certains joueurs semblent d’ailleurs avoir impressionné et marqué des points...

Deschamps - Dugarry : Ce sujet polémique qui avait démarré leur clash ! https://t.co/0XMIjE4ECp — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Ah, j’ai cru que vous parliez de Zidane ! » C’est le cas de Rayan Cherki, qui a clairement franchi un palier depuis son transfert à Manchester City. Sur RMC, Jérôme Rothen semble en tout cas sous le charme, mais ce n’est pas vraiment le cas de Christophe Dugarry. « Mais vous parlez de qui ? De quel joueur vous avez parlé là, excusez-moi ? Rayan Cherki ? Ah, j’ai cru que vous parliez de Zidane ! Excusez-moi, j’ai eu peur. Mais quel est ce joueur qui peut se permettre de s’arrêter quand il perd le ballon, quel est ce joueur qui est en représentation à chaque fois qu’il touche le ballon. Mais arrêtez de parler de Cherki comme ça. On n’est pas non plus obligé de penser qu’il a été génial ou nul à chaque fois qu’il fait un match » a lancé l’ancien attaquant de l’équipe de France, ce lundi.