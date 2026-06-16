«Qu’il nous emmène pas en bateau» : La déclaration de Kylian Mbappé qui fait vriller Domenech

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il n’échappe pas à certaines critiques. Que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France, l’attaquant est régulièrement pointé du doigt pour son faible apport défensif. Mais voilà qu’à l’aube du début de la Coupe du monde pour les Bleus, Mbappé s’est dit prêt à faire les efforts. Un discours auquel ne veut pas croire Raymond Domenech.

Si Kylian Mbappé est redoutable quand il s’agit d’attaquer, c’est une autre histoire au moment de défendre et d’aider ses coéquipiers à récupérer le ballon. Que ce soit avec l’équipe de France ou le Real Madrid, il fait peu d’efforts. Mais voilà qu’il est prêt à changer. Alors que la Coupe du monde va débuter ce 16 juin pour les Bleus avec une rencontre face au Sénégal, Mbappé a fait savoir qu’il était prêt à défendre pour aller chercher le titre.

« Je suis prêt à bien faire les choses » C’est son frère, Ethan Mbappé, qui l’a interpellé sur ce sujet qui fait tant parler. « Est-ce que tu comptes défendre ou presser un jour ? », a demandé cash le joueur du LOSC. A cela, Kylian Mbappé a répondu : « J’ai toujours été exigeant et je pense qu’il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là. C’est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire. Tout ça doit commencer déjà avec cette Coupe du monde parce qu’on veut la gagner. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je la veux à tout prix ».