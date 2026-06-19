«Les efforts doivent venir de tout le monde» : Kylian Mbappé visé par un autre joueur de l'équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'est toutefois pas le plus irréprochable sur un terrain. En effet, très régulièrement, le numéro 10 des Bleus est pointé du doigt pour son faible rendement défensif. Si Mbappé s'est dit prêt à faire les efforts pendant cette Coupe du monde, Adrien Rabiot n'a pas manqué de lui rappeler indirectement dans la presse.

Redoutable quand il s'agit d'attaquer, Kylian Mbappé est en revanche moins impliqué quand vient le moment de défendre. Que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid, on lui reproche régulièrement ce défaut. Mais voilà que le capitaine des Bleus compte le gommer pendant la Coupe du monde afin de la remporter. Et si la France veut aller chercher la 3ème étoile, tout le monde devra défendre. Adrien Rabiot n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler à Mbappé.

« Dans le football moderne, on ne peut plus défendre à neuf » Evoquant l'importance du travail défensif collectif, Adrien Rabiot a fait passer un message fort. Interrogé par Le Figaro, le milieu de terrain de l'équipe de France a lâché : « Evidemment qu'on a une belle armada offensive et il faut en profiter. Après, dans le football, l'équilibre est très important et ce n'est pas parce qu'on va mettre 5 ou 6 joueurs offensifs sur un match en même temps qu'on va forcément plus marquer. Il faut être bon tous ensemble, à la récupération, faire les efforts collectivement dès la perte de balle. Dans le football moderne, on ne peut plus défendre à neuf. On a besoin de tout le monde. Et c'est ce qui fait la différence, on l'a en Ligue des Champions avec le PSG. Le football a changé ? Oui. Maintenant, les défenseurs ont de la qualité technique, les latéraux comme Hakimi font mal offensivement. Les efforts doivent venir de tout le monde. Plus on réalise cela ensemble, moins on sera en difficulté. J'en suis convaincu ».