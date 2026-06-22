«L’équipe de France n’avait pas fait appel à lui» : Le père d’un international marocain explique son choix de sélection

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans l’After Foot sur RMC, le père de Neil El Aynaoui, Younès, a expliqué le choix de son fils de jouer pour le Maroc plutôt que l’équipe de France. Un choix que celui qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec les Lions de l’Atlas a fait tout seul, lui qui n’avait pas été sollicité par les Bleus avant de prendre sa décision.

Le 5 septembre 2025, Neil El Aynaoui (25 ans) disputait son tout premier match sous les couleurs du Maroc face au Niger (5-0), mais il aurait pu choisir une autre sélection. Né à Nancy, où il a été formé, le milieu de terrain passé par le RC Lens et désormais à l’AS Rome avait la possibilité de représenter l’équipe de France avant de rejoindre les Lions de l’Atlas.

« Peut-être même qu’il doutait de pouvoir faire partie de cette sélection » « Je crois qu’au début c’était un peu son humilité qui a fait qu’il voyait l’équipe de France vraiment comme une équipe de très très haut niveau, et peut-être même qu’il doutait de pouvoir faire partie de cette sélection. Donc assez tôt quand même, il avait fait un match amical avec les U20 de l’équipe du Maroc. À Nancy, il y a beaucoup de Marocains. Donc il était entouré de compagnons marocains dans l’équipe. Sûrement qu’entre eux ils ont décidé de représenter le Maroc », a expliqué Younès El Aynaoui, père de Neil, dans l’After Foot sur RMC.