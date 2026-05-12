L’équipe de France fait son cinéma : Dembélé dans le rôle du parrain, la publicité qui fait le buzz avant la Coupe du monde !

L’équipe de France s’apprête à partir pour le pays de l’Oncle Sam. Début juin, les Bleus s’envoleront pour Boston, leur camp de base, dans le but de signer le plus beau parcours possible à la Coupe du monde. De quoi inspirer Orange pour une publicité promotionnelle mettant en scène les joueurs de Didier Deschamps dans des rôles d’acteurs.
Et si, pour la dernière de Didier Deschamps, l’équipe de France allait chercher une troisième étoile sur le sol américain ? Entre le 11 juin et le 19 juillet prochain, 48 nations se disputeront le Graal ultime du football de sélection aux États-Unis, au Mexique ainsi qu’au Canada. Dans le cadre de son partenariat avec Orange que ce soit pour les équipes masculine, féminine et Espoirs depuis 2018, les Bleus sont entrés dans des rôles pour promouvoir le Mondial de l’autre côté de l’Atlantique.
Ousmane Dembélé, le parrain et Désiré Doué l’avocat
La publicité débute avec un Ousmane Dembélé qui est le « patron » d’une organisation en mode parrain en quête de représailles après un coup qui le met hors de lui. « Je vous considère comme ma famille et pourtant l’un d’entre vous m’a trahi. Je suis en colère. Je ne suis pas content. Appelle Giorgio en Italie ». Ensuite, c’est au tour de Désiré Doué de se glisser dans la peau d’un avocat avec une plaidoirie pour le moins… expéditive. « Vous me parlez de justice, mais moi je vous parle de courage. Et voilà, voilà voilà ».
Mbappé regrette (pas trop) le décès de son frère d’armes, Tchouaméni en chauffeur de taxi pas vraiment pressé
Mais ce n’est pas tout. En bon capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a lui aussi eu un rôle à jouer dans cette publicité : celui du frère d’armes qui témoigne du décès d’un proche. « Oh non John, pas toi. John, reste avec moi John. Oh la tuile ». Pour finir, Aurélien Tchouaméni a fait appel à son Daniel Morales intérieur, le chauffeur de la série de films Taxi, en prévenant sa cliente que la course risque de « secouer ». « On passe au plan B, attachez vos ceintures, ça va secouer ». Mais Tchouaméni décidait de simplement bouger son corps plutôt que de faire démarrer la voiture.
La voix off d’Orange conclut le spot publicitaire par la promotion de la Coupe du monde : « Si les Bleus vont en Amérique, ce n’est pas pour jouer la comédie », une vidéo vue plus de 60 000 fois sur X et 10 000 fois sur Instagram.