L’équipe de France fait son cinéma : Dembélé dans le rôle du parrain, la publicité qui fait le buzz avant la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France s’apprête à partir pour le pays de l’Oncle Sam. Début juin, les Bleus s’envoleront pour Boston, leur camp de base, dans le but de signer le plus beau parcours possible à la Coupe du monde. De quoi inspirer Orange pour une publicité promotionnelle mettant en scène les joueurs de Didier Deschamps dans des rôles d’acteurs.

Et si, pour la dernière de Didier Deschamps, l’équipe de France allait chercher une troisième étoile sur le sol américain ? Entre le 11 juin et le 19 juillet prochain, 48 nations se disputeront le Graal ultime du football de sélection aux États-Unis, au Mexique ainsi qu’au Canada. Dans le cadre de son partenariat avec Orange que ce soit pour les équipes masculine, féminine et Espoirs depuis 2018, les Bleus sont entrés dans des rôles pour promouvoir le Mondial de l’autre côté de l’Atlantique.

Ousmane Dembélé, le parrain et Désiré Doué l’avocat La publicité débute avec un Ousmane Dembélé qui est le « patron » d’une organisation en mode parrain en quête de représailles après un coup qui le met hors de lui. « Je vous considère comme ma famille et pourtant l’un d’entre vous m’a trahi. Je suis en colère. Je ne suis pas content. Appelle Giorgio en Italie ». Ensuite, c’est au tour de Désiré Doué de se glisser dans la peau d’un avocat avec une plaidoirie pour le moins… expéditive. « Vous me parlez de justice, mais moi je vous parle de courage. Et voilà, voilà voilà ».