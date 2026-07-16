L’équipe de France éliminée de la Coupe du Monde : Certains supermarchés réagissent et boycottent l’Espagne !

Amadou Diawara

Alors que l'Espagne a éliminé la France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, certains supermarchés de l'hexagone ont réagi avec humour. En effet, ils ont fermé leurs rayons ayant des produits espagnols, et ce, jusqu'à nouvel ordre. De surcroit, des magasins ont proposé de remplacer ces articles par des spécialités françaises.

Qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a eu la lourde tâche de se mesurer à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Malheureusement pour les Bleus, ils ont été surclassés par la Roja ce mardi soir, ayant perdu 2-0. Par conséquent, les hommes de Didier Deschamps vont disputer le match pour la troisième place face à l'Angleterre ce samedi soir ; tandis que ceux de Luis de la Fuente se frotteront à l'Argentine ce dimanche soir en finale.

Des supermarchés ferment leurs rayons espagnols jusqu'à nouvel ordre Alors que la défaite de la France face à l'Espagne a été difficile à digérer, certains supermarchés ont préféré réagir avec humour. En effet, ils ont fermé leurs rayons ayant des produits espagnols avec des de rubans de balisage. Sur les réseaux sociaux, ces enseignes ont annoncé avec ironie la suspension de la vente des spécialités espagnoles « jusqu’à nouvel ordre ». Une opération ayant amusé les clients. D'ailleurs, certains magasins ont même promis de remplacer les produits espagnols par des alternatives françaises. Bien entendu, ceci n'est qu'une blague, tous les articles espagnols restent bien disponibles à la vente.