L’équipe de France éliminée de la Coupe du Monde : Certains supermarchés réagissent et boycottent l’Espagne !

Alors que l'Espagne a éliminé la France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, certains supermarchés de l'hexagone ont réagi avec humour. En effet, ils ont fermé leurs rayons ayant des produits espagnols, et ce, jusqu'à nouvel ordre. De surcroit, des magasins ont proposé de remplacer ces articles par des spécialités françaises.
Qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a eu la lourde tâche de se mesurer à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Malheureusement pour les Bleus, ils ont été surclassés par la Roja ce mardi soir, ayant perdu 2-0. Par conséquent, les hommes de Didier Deschamps vont disputer le match pour la troisième place face à l'Angleterre ce samedi soir ; tandis que ceux de Luis de la Fuente se frotteront à l'Argentine ce dimanche soir en finale.
Des supermarchés ferment leurs rayons espagnols jusqu'à nouvel ordre
Alors que la défaite de la France face à l'Espagne a été difficile à digérer, certains supermarchés ont préféré réagir avec humour. En effet, ils ont fermé leurs rayons ayant des produits espagnols avec des de rubans de balisage. Sur les réseaux sociaux, ces enseignes ont annoncé avec ironie la suspension de la vente des spécialités espagnoles « jusqu’à nouvel ordre ». Une opération ayant amusé les clients. D'ailleurs, certains magasins ont même promis de remplacer les produits espagnols par des alternatives françaises. Bien entendu, ceci n'est qu'une blague, tous les articles espagnols restent bien disponibles à la vente.
Les produits espagnols remplacés par des spécialités françaises ?
Avant son dernier match à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a annoncé la couleur. « On n'est pas au rendez-vous que l'on souhaitait, que l'on attendait, qu'on avait pour objectif. On a un autre rendez-vous qui nous attend. Il n'est pas dimanche (jour de finale), il est samedi. Il faut évidemment évacuer cette énorme déception. Notre devoir à tous, c'est de tout faire samedi parce que c'est le dernier de la compétition. Ce sera nos amis anglais qui ne sont pas passés loin. Il y a une troisième place, donc on va tout faire pour aller la chercher. On a ce devoir par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que représente ce maillot, par rapport à tous les gens qui sont derrière nous et qui ont vibré. Il y a beaucoup de déçus forcément, mais il y a un match. Ce n'est pas un match amical. OK, ça ne va pas changer leur vie mais tous les joueurs doivent avoir ce devoir-là », a déclaré le sélectionneur tricolore avant le choc face à l'Angleterre, et ce, dans une vidéo publiée par les Bleus sur X.