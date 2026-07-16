Equipe de France : «Deschamps s'est beaucoup trop accroché», voila quand il aurait dû partir ?

Amadou Diawara

Ce samedi soir, Didier Deschamps sera sur le banc de l'équipe de France pour la dernière fois. En fin de contrat le 31 juillet 2026, le sélectionneur tricolore va céder sa place à l'issue de la petite finale de la Coupe du Monde 2026. D'après Daniel Riolo, Didier Deschamps aurait dû partir après le fiasco de l'Euro 2021.

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps a décidé de ne pas rempiler avec la FFF. Par conséquent, le sélectionneur de l'équipe de France va laisser sa place après la petite finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre, prévue ce samedi soir. Alors que Zinedine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps, Daniel Riolo a affirmé qu'il aurait dû faire ses valises il y a cinq ans.

«Ils ont fait leur petite tambouille pour rester» « Zinedine Zidane en équipe de France ? Ce n’est pas le fait de savoir si c’est le meilleur ou pas. En fait, il n’y a pas d’autre solution. Pour être sélectionneur de l’équipe de France, c’est bien d’avoir une référence au passé. Deschamps était un entraîneur qui avait joué et brillé sous le maillot bleu. À partir du moment où il était devenu entraîneur et qu’en club il avait déjà vécu des expériences intéressantes et réussies, il y avait une forme de logique à le mettre sur le banc de l’équipe de France. Zidane, derrière… Quand vous avez un entraîneur qui est resté 14 ans, un mandat très long et beaucoup trop long. C’est très long et il y a très peu de sélectionneurs qui restent aussi longtemps à la tête d’une équipe », a affirmé Daniel Riolo avant d'en rajouter une couche.