«Le plus grand tricheur» : Un joueur de l’équipe de France balance sur Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’esprit de compétition de Kylian Mbappé irait visiblement bien au-delà des terrains de football. Alors qu’on connait bien évidemment l’envie de gagner les matchs du capitaine de l’équipe de France, cela se répercuterait également jusqu’aux jeux de cartes entre les Bleus. Et pour arriver à ses fins, Mbappé emploierait tous les moyens, allant ainsi visiblement jusqu’à tricher.

Avec deux victoires en deux matchs, l’équipe de France réalise pour le moment une Coupe du monde parfaite. Tout se passe bien au sein du vestiaire de Didier Deschamps, où l’ambiance est excellente. A ce propos, William Saliba expliquait récemment : « L’ambiance est top, il n’y a pas de meilleure ambiance ailleurs qu’ici. Ça se tape des barres, ça rigole bien, le mood il est bon ». Une cohésion de groupe en équipe de France qui passe notamment par les jeux de cartes et à ce propos, Aurélien Tchouaméni avait notamment révélé dernièrement : « Qui triche au UNO ? William il triche ».

« Depuis qu’on joue aux cartes, c’est lui qui triche le plus » Le défenseur central d’Arsenal et de l’équipe de France a justement répondu à cette réputation de tricheur qu’on lui prête. Et c’est ainsi que William Saliba a plutôt dénoncé Kylian Mbappé à propos de ce vice : « Tchouaméni a raison en disant que je suis le plus gros tricheur aux cartes ? Il a dit que c’était moi le plus gros tricheur ? Je suis très surpris parce que c’est faux. Le plus grand tricheur c’est Kylian (Mbappé). De loin. Depuis qu’on joue aux cartes, c’est lui qui triche le plus. Je suis très surpris qu’on cite mon nom ».