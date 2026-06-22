L'Algérie plutôt que l'équipe de France : Luca Zidane en remet une couche sur son choix

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

20 ans après le dernier match de Zinedine Zidane en Coupe du monde, son fils, Luca Zidane vient de disputer sa première rencontre dans un Mondial. En effet, le gardien de de 28 ans était titulaire dans les buts de l'Algérie pour affronter l'Argentine. Lui a donc fait le choix de défendre les couleurs des Fennecs plutôt que celles de l'équipe de France. Un choix sur lequel est à nouveau revenu Luca Zidane.

Alors que Zinedine Zidane a fait les beaux jours de l'équipe de France, voilà que Luca Zidane a lui décidé d'emprunter un autre chemin que son père. En effet, le gardien de Grenade a choisi de représenter ses origines algériennes. Le voilà ainsi aujourd'hui gardant les buts de l'Algérie, titulaire d'ailleurs pour le premier match des Fennecs à la Coupe du monde 2026 face à l'Argentine de Lionel Messi. Pas d'équipe de France donc pour Luca Zidane, lui qui est très heureux de son choix aujourd'hui.

« L'Algérie est le pays de mon grand-père » Invité de Los Amigos de Edu, Luca Zidane est ainsi revenu sur sa décision de jouer pour l'Algérie plutôt que la France. C'est alors que le fils de Zinedine Zidane a expliqué : « Pourquoi avoir choisi l'Algérie ? L'Algérie est le pays de mon grand-père. J'en ai souvent parlé avec lui. Il tenait vraiment à ce que j'aille avec l’Algérie pour défendre mon pays, et j'ai pris cette décision. Je suis très heureux de pouvoir le faire. (…) Je me suis toujours senti à la fois français et algérien car, mes origines sont algériennes, mes grands-parents sont algériens, ils y sont nés, et la culture que nous avons chez nous est également très algérienne. Et puis, je suis français car je suis né en France, et je suis très heureux de l'être aussi ».