Kylian Mbappé : Son partenaire en équipe de France qui lui demande toujours plus !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec Michael Olise dans l'effectif, Kylian Mbappé se doit d'enchaîner les courses et les appels de balle. C'est de son propre aveu que l'auteur d'un doublé contre le Sénégal mardi soir pour la première rencontre de Coupe du monde 2026 a fait savoir à quel point son partenaire d'attaque était demandeur dans ce domaine. Ce qui lui a réussi au vu de son premier but marqué face à la défense des Lions de la Teranga (3-1).

L'équipe de France a entamé son aventure à la Coupe du monde 2026 de la meilleure des manières. Certes, les Bleus ont souffert face au Sénégal au MetLife Stadium, mais l'essentiel est là : une victoire sur le score de 3 buts à 1 avec un doublé inscrit par Kylian Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 réalisations, soit une unité de plus qu'Olivier Giroud.

«Il faut toujours essayer de lui donner une solution» Avant son bijou de 30 mètres dans le temps additionnel de la seconde période contre lequel Edouard Mendy n'a une fois de plus rien pu faire, Kylian Mbappé avait été brillamment servi par Michael Olise d'une passe lumineuse entre trois défenseurs sénégalais qu'il transforma en but. Une fois la rencontre terminée, lors de son passage en zone mixte, le capitaine des Bleus a rendu hommage au numéro 11 de l'équipe de France. « Jouer avec Michael, c’est très facile, c’est un joueur qui a toujours la tête levée, il faut toujours essayer de lui donner une solution, il a toujours cette envie de jouer vers l’avant, de servir ses partenaires ».