Kylian Mbappé : L'annonce d'Ester Exposito qui ferait trembler le staff de l'équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le couple n'a pas été officialisé, Kylian Mbappé et Ester Exposito ne se cachent pas et vivent une histoire d'amour quelques mois maintenant. L'attaquant de l'équipe de France et l'actrice espagnole ont passé énormément de temps. Et ça sera bientôt le cas aux Etats-Unis en marge de la rencontre ? Une annonce d'Ester Exposito à ce propos aurait visiblement fait naitre quelques craintes chez le staff de Didier Deschamps.

Il y a quelques jours, en marge du Festival de Télévision de Monte-Carlo, Ester Exposito s'est confiée auprès du Parisien. Et forcément, il a été question de football pour celle qui partage aussi sa vie avec Kylian Mbappé. C'est ainsi que l'actrice espagnole confiait notamment : « Je n’y connais rien en foot ! Je ne suis allée au stade que très peu de fois dans ma vie. Chez moi, personne ne regardait de match à la télévision. Même si l’Espagne est un grand pays de football et que nous avons les meilleures équipes évidemment, je n’ai pas cette culture-là. C’est un univers que je découvre et avec ce film sur le football, tout arrive au même moment. Donc je commence à m’y intéresser ». Et voilà qu'ensuite Ester Exposito a fait savoir qu'elle irait « probablement » aux Etats-Unis pour la Coupe du monde.

Une venue aux Etats-Unis qui inquiète ? Ce « probablement » lâché par Ester Exposito n'aurait visiblement pas échappé au staff de l'équipe de France, pris par quelques craintes selon les informations de Public. Alors que la compagne de Kylian Mbappé pourrait donc se rendre aux Etats-Unis pendant la Coupe du monde, sa venue pourrait représenter davantage une épine dans le pied de Didier Deschamps et son staff. « Mbappé, ce n'est pas le genre de personnalité à qui l'on s'oppose et que l'on défie. Il a un petit côté enfant star tant il est acclamé. S'il a décidé quelque chose, il fera tout pour l'obtenir », fait savoir une source au magazine sur d'éventuels privilèges que pourrait obtenir Mbappé.