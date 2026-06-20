Kylian Mbappé : La France a trouvé son nouveau Zidane ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu cette semaine le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Kylian Mbappé continue de marquer l’histoire de son pays. Pour certains observateurs, l’attaquant du Real Madrid correspond au digne héritier de Zinédine Zidane en tant qu’icône des Bleus, notamment lors de la Coupe du Monde. Explications.

A seulement 27 ans, Kylian Mbappé a déjà marqué l’histoire de son empreinte. Capitaine de l’équipe de France depuis trois ans, l’attaquant du Real Madrid a parfaitement lancé sa Coupe du Monde. Ce mardi face au Sénégal, Mbappé a inscrit un doublé important, et qui lui a surtout permis de devenir avec 58 buts, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus devant Olivier Giroud. S’il n’a pas toujours réussi dans sa carrière, le Bondynois a le mérite d’avoir déjà réalisé deux excellentes Coupe du Monde en 2018 et 2022, et semble bien parti pour enchaîner sur un troisième mondial de haut standing.

« La France a tellement été en attente d’un grand héritier à Zinédine Zidane après 2006 » En ce sens, certains observateurs estiment que Kylian Mbappé est le digne héritier de Zinédine Zidane, qui était devenu une icône en 1998 et 2006. « La France a tellement été en attente d’un grand héritier à Zinédine Zidane après 2006, que son éclosion ultra-précoce dès 17 ans, associée à une victoire en Coupe du monde dès 2018, l’a fait monter très haut. Le fait qu’il se construise ensuite à travers une carrière en France, à Monaco puis au PSG pendant de nombreuses années, avant de signer ensuite au Real Madrid, ça n’a fait qu’asseoir sa suprématie », observe ainsi Pierre-Olivier Bodin, chargé d’études et de relations institutionnelles au sein de Sporsora dans les colonnes du Parisien.