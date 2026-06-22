Kylian Mbappé et Ester Exposito : Des jalousies révélées chez les joueurs de l'équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le match amical face à l'Irlande du Nord et juste avant de s'envoler pour les Etats-Unis, Kylian Mbappé avait fait un aller-retour à Madrid. L'occasion pour lui notamment de passer du temps avec Ester Exposito, avec qui il partage sa vie actuellement. Un voyage express du capitaine de l'équipe de France qui n'a pas manqué de faire polémique chez certains. Et voilà que cela pourrait même générer certaines jalousies chez ses coéquipiers en équipe de France. Explications.

L'ambiance est-elle si bonne que cela entre Kylian Mbappé et le reste de ses coéquipiers en équipe de France ? Alors qu'ils sont actuellement aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde, voilà le traitement réservé au capitaine des Bleus pourrait bien faire grincer des dents certains. La raison ? Après le match amical face à l'Irlande du Nord, Mbappé avait fait un aller-retour express à Madrid, notamment pour aller voir Ester Exposito, avant ensuite de rejoindre le groupe français pour s'envoler pour les Etats-Unis.

« Ça réveille les jalousies » Pour Public, une source est revenue sur cet aller-retour express de Kylian Mbappé à Madrid. « C'était une permission exceptionnelle de quelques heures, un fait inédit étant donné que le lendemain, la sélection décollait pour les Etats-Unis. Il a traversé les Pyrénées et est revenu le jour suivant au Bourget pour rejoindre son équipe », a-t-elle expliqué. Mais voilà que ce voyage de Mbappé pourrait avoir des conséquences sur les autres joueurs de l'équipe de France selon un autre interlocuteur : « Ça réveille les jalousies. D'autant que la pression est très forte sur place. L'entente d'une équipe est un élément central dans la réussite d'un Mondial. La moindre étincelle peut vous faire rentrer chez vous sous les huées de la foule ».