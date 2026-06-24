«Je suis complètement fan» : Le joueur de l’équipe de France qui bluffe Walid Acherchour à la Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Dans la nuit de ce lundi à ce mardi, l’équipe de France a obtenu son billet pour le prochain tour de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés face à l’Irak (3-0), notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Mais c’est un autre international français qui a bluffé Walid Acherchour.

L’équipe de France s’est qualifiée pour le prochain tour de cette Coupe du monde 2026. Après la victoire face au Sénégal, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés contre l’Irak dans la nuit de ce lundi à ce mardi (3-0). Les Bleus ont remporté ce second match notamment grâce au doublé de Kylian Mbappé. Mais Manu Koné a également délivré une belle prestation. Et le milieu de terrain de 25 ans a bluffé Walid Acherchour.

«Manu Koné donne des maux de tête à Deschamps» « Manu Koné, sur les cinq milieux de terrain qu’on a, c’est le joueur qui me parle le plus footballistiquement. Le rapport au ballon de Manu Koné, son changement de rythme, ce qu’il peut faire quand il cale les ballons, sa protection... Je suis complètement fan du joueur. Contrairement à Rayan Cherki, que j’adore, Manu Koné donne des maux de tête à Deschamps. C’est une très bonne chose » a d’abord confié le chroniqueur de l’After Foot sur RMC.