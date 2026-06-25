«Je ne veux pas être entraîneur des gardiens», Zidane a déjà la réponse de Barthez pour l’équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En passe d'être nommé au poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane chercherait à attirer dans ses filets Fabien Barthez et lui confier le poste d'entraîneur des gardiens. Sauf que dans une interview donnée en 2020, Barthez expliquait justement qu'il ne souhaitait pas occuper ce rôle...

Zinedine Zidane, sauf incroyable rebondissement de dernière minute, sera nommé au poste de sélectionneur de l'équipe de France à la place de Didier Deschamps au terme de cette Coupe du Monde 2026. Et il pourrait ne pas être le seul champion du Monde 98 à débarquer dans le staff des Bleus puisque selon les révélations de L'EQUIPE, Zidane serait en discussions avec un certain Fabien Barthez, à qui il souhaite confier le rôle d'entraîneur des gardiens de l'équipe de France à sa prise de fonctions.

« Je ne veux pas être entraîneur des gardiens » En 2020, alors qu’il était nommé consultant des gardiens de Toulouse, Fabien Barthez accordait une interview à L’EQUIPE dans laquelle il expliquait pourtant clairement qu'il ne voulait pas de ce rôle, en tout cas pas à l'époque : « Ce n'est pas - et je ne veux pas - être entraîneur des gardiens. Je reviens comme consultant, à temps partiel, pour une mission dans des clubs. Je veux avoir une certaine liberté. Pas la liberté de faire ce que je veux. Il y a un cadre et un respect des autres techniciens. Mais je veux que ce soit léger dans l'échange et que l'on parle librement avec les gardiens, leur entraîneur et que tout le monde se libère autour. Je veux remettre les notions de plaisir et de jeu en avant », lâchait l'ancien gardien emblématique de l'équipe de France. Mais Zinedine Zidane, dont il est proche, a peut-être réussi à le faire changer d'avis...