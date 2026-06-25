«Je ne veux pas être entraîneur des gardiens», Zidane a déjà la réponse de Barthez pour l’équipe de France ?

En passe d'être nommé au poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane chercherait à attirer dans ses filets Fabien Barthez et lui confier le poste d'entraîneur des gardiens. Sauf que dans une interview donnée en 2020, Barthez expliquait justement qu'il ne souhaitait pas occuper ce rôle...
Zinedine Zidane, sauf incroyable rebondissement de dernière minute, sera nommé au poste de sélectionneur de l'équipe de France à la place de Didier Deschamps au terme de cette Coupe du Monde 2026. Et il pourrait ne pas être le seul champion du Monde 98 à débarquer dans le staff des Bleus puisque selon les révélations de L'EQUIPE, Zidane serait en discussions avec un certain Fabien Barthez, à qui il souhaite confier le rôle d'entraîneur des gardiens de l'équipe de France à sa prise de fonctions.
« Je ne veux pas être entraîneur des gardiens »
En 2020, alors qu’il était nommé consultant des gardiens de Toulouse, Fabien Barthez accordait une interview à L’EQUIPE dans laquelle il expliquait pourtant clairement qu'il ne voulait pas de ce rôle, en tout cas pas à l'époque : « Ce n'est pas - et je ne veux pas - être entraîneur des gardiens. Je reviens comme consultant, à temps partiel, pour une mission dans des clubs. Je veux avoir une certaine liberté. Pas la liberté de faire ce que je veux. Il y a un cadre et un respect des autres techniciens. Mais je veux que ce soit léger dans l'échange et que l'on parle librement avec les gardiens, leur entraîneur et que tout le monde se libère autour. Je veux remettre les notions de plaisir et de jeu en avant », lâchait l'ancien gardien emblématique de l'équipe de France. Mais Zinedine Zidane, dont il est proche, a peut-être réussi à le faire changer d'avis...
Domenech et Blanc ont déjà approché Barthez
Il faut dire que Fabien Barthez avait déjà reçu des propositions de la part d'anciens sélectionneurs de l'équipe de France avant Zidane comme il le précisait dans cette même interview : « Le premier qui m'a proposé ça, c'est Raymond Domenech avec l'équipe de France. Laurent est arrivé derrière et m'a relancé. Mais c'était plus par acquit de conscience. Avant de me poser la question, il savait la réponse ! Il me l'a quand même redemandé quand il a pris le PSG. J'ai accepté de venir ponctuellement quand il avait les Bleus. J'ai accepté avec Hugo (Lloris) Steve (Mandanda) et Cédric Carrasso. J'ai toujours gardé des contacts avec les deux premiers. C'est fluide, c'est facile. On parle naturellement entre nous. Je ne suis pas là pour apprendre à plonger ou attaquer le ballon. Je suis là pour apporter, partager un vécu, confirmer un ressenti. Je veux faire partager mon expérience », confiait Barthez.