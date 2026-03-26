«Je connais Neymar» : Kylian Mbappé fait une annonce qui va faire parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La situation de Neymar est largement commentée au Brésil. Et pour cause, l'ancien numéro 10 du PSG rêve de participer à la Coupe du monde mais n'a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour la dernière trêve internationale avant le Mondial nord-américain. Son ancien coéquipier Kylian Mbappé a d'ailleurs pris position.

Le cas Neymar est au cœur de toutes les attentions, surtout au Brésil. Et pour cause, l'ancien numéro 10 du PSG a fait son retour au pays l'année dernière en rejoignant son club formateur Santos, afin de mettre toutes les chances de son côté en vue d'être sélectionné pour la Coupe du monde. Cependant, il n'a pas été convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer les deux derniers matches amicaux de la Seleçao afin la liste pour le Mondial. Et son cas divise. Interrogé à ce sujet, Kylian Mbappé s'est toutefois montré clair à ce sujet en prenant position.

Kylian Mbappé : Un sacré imbroglio évité de justesse ? https://t.co/XgsBLHzkNl — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Mbappé prend position pour Neymar « Pour moi, Neymar est un joueur qui fait toute la différence. J’ai joué avec lui, j’ai beaucoup appris de lui. Il faut voir comment il se sent. Mais je connais Neymar, il va se préparer, il sera là, je le connais (rires) », lance-t-il dans une interview accordée à Globo Esporte avant d'être relancé avec une question difficile. Le Brésil est-il encore l'équipe de Neymar ou celle de Vinicius Junior ? « Je pense que ça peut être les deux. Vini doit maintenant franchir un cap supplémentaire en équipe nationale, mais Neymar est Neymar. Neymar est un très grand joueur. La Coupe du monde est la compétition des stars. Toutes les stars sont là, et pour moi, Neymar est l’une des plus grandes stars. Je ne vois pas la Coupe du monde sans Neymar. Mais au final, je ne peux pas aller à l’encontre de mon ancien entraîneur, qui est Ancelotti. Je dois respecter sa décision », répond Kylian Mbappé.