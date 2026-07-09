Insultes racistes contre Kylian Mbappé : La sénatrice paraguayenne n'est pas la bienvenue en France, l’avertissement d’une ministre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Céleste Amarilla en a rajouté une couche ce mercredi après avoir tenu des propos racistes envers Kylian Mbappé, la ministre des Sports Marina Ferrari a prévenu la sénatrice paraguayenne qu'elle n’aurait pas « un accueil très chaleureux » si celle-ci décidait de venir en France.

« Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. (…) Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. » En tenant de violents propos racistes envers Kylian Mbappé, Céleste Amarilla, sénatrice paraguayenne, a déclenché une vague d'indignation à travers le monde. « Le président de la République soutient Kylian Mbappé et l'équipe de France face aux attaques racistes dont le capitaine des Bleus a fait l'objet. Le président paraguayen a écrit au président français en ce sens, condamnant les propos qui ont été tenus comme l'a fait le ministère des Affaires étrangères paraguayen », a notamment réagi la présidence française dans un communiqué.

« Nos concitoyens sauront la recevoir » Invité de franceinfo ce jeudi matin, avant le quart de finale du Mondial opposant la France au Maroc, La ministre des Sports Marina Ferrari a clairement fait savoir que la femme politique paraguayenne, qui se présente comme francophile, n’était pas la bienvenue dans l’hexagone. « Je pense que nos concitoyens sauront la recevoir. Ce n’est pas à moi de dire qu’elle est persona non grata, mais elle n’aura pas un accueil très chaleureux, estime la ministre des Sports. Elle a fait plus que gâché la fête, ses propos sont abjectes. Quand on est responsable politique, il n’est pas possible de tenir de tels propos. »