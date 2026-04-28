Hugo Lloris à la Coupe du monde avec l’équipe de France : L’idée «ridicule» dénoncée par Vincent Moscato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a annoncé sa retraite internationale en 2023, Hugo Lloris pourrait faire son grand retour en équipe de France à l’occasion de la Coupe du monde 2026, en tant que troisième gardien à la place de Lucas Chevalier. Une idée « ridicule » pour Vincent Moscato, qui ne comprend pas l’intérêt de faire revenir l’ancien capitaine des Bleus.

Après la Coupe du monde, le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France (145 sélections), Hugo Lloris, décidait de mettre un terme à sa carrière internationale. Mais trois ans plus tard, il pourrait faire son retour en sélection pour le Mondial 2026. D’après les informations de L’Équipe, le joueur âgé de 39 ans ne dirait pas non, alors que plusieurs noms ont été évoqués pour le poste de gardien numéro trois des Bleus, pour le moment occupé par Lucas Chevalier, remplaçant au PSG.

« Il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France » « Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu'il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France. Encore une fois, il n'est pas question pour lui de se mettre en avant ou d'utiliser des leviers pour réussir à être appelé », a confié un proche d’Hugo Lloris auprès de L’Équipe. Du côté de l’équipe de France, on a en revanche fait savoir qu’un retour de son ancien capitaine « n'est pas d'actualité. »

🇫🇷🎙 « C’est bizarre cette mentalité, c’est fini c’est fini. C’est ridicule. On n’a pas besoin d’un accompagnateur, ça ne sert à rien », Vincent ne veut pas voir Hugo Lloris à la Coupe du monde. pic.twitter.com/VYuadOVInu — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 28, 2026