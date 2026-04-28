Hugo Lloris à la Coupe du monde avec l’équipe de France : L’idée «ridicule» dénoncée par Vincent Moscato

Alors qu’il a annoncé sa retraite internationale en 2023, Hugo Lloris pourrait faire son grand retour en équipe de France à l’occasion de la Coupe du monde 2026, en tant que troisième gardien à la place de Lucas Chevalier. Une idée « ridicule » pour Vincent Moscato, qui ne comprend pas l’intérêt de faire revenir l’ancien capitaine des Bleus.
Après la Coupe du monde, le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France (145 sélections), Hugo Lloris, décidait de mettre un terme à sa carrière internationale. Mais trois ans plus tard, il pourrait faire son retour en sélection pour le Mondial 2026. D’après les informations de L’Équipe, le joueur âgé de 39 ans ne dirait pas non, alors que plusieurs noms ont été évoqués pour le poste de gardien numéro trois des Bleus, pour le moment occupé par Lucas Chevalier, remplaçant au PSG.
« Il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France »
« Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu'il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France. Encore une fois, il n'est pas question pour lui de se mettre en avant ou d'utiliser des leviers pour réussir à être appelé », a confié un proche d’Hugo Lloris auprès de L’Équipe. Du côté de l’équipe de France, on a en revanche fait savoir qu’un retour de son ancien capitaine « n'est pas d'actualité. »
« Je ne comprends pas et je trouve ça ridicule »
« C’est bizarre quand même cette mentalité », a réagi Vincent Moscato ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC, lui qui n’est pas très emballé par la perspective de voir Hugo Lloris revenir en sélection. « Les mecs ne savent pas rester chez eux ? C’est fini, c’est fini. Chevalier, il le prend pour une pompe ? Je suis Chevalier, je l’appelle, je lui dis : “Qu’est-ce que tu m’emmerdes toi ?” C’est ridicule. Moi, Lloris bon… sans plus. En plus, au niveau de la personnalité, il n’y a pas besoin d’éducateur, c’est pas des délinquants les mecs. Il y a Deschamps qui est le patron, avec des préparateurs physique, tout ça, il n’y a pas besoin d’un accompagnateur. Il conduit le bus, il a le permis ? Non, même pas. Donc ça sert à rien. Je ne comprends pas et je trouve ça ridicule. »