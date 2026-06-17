France/Sénégal : Une star de la télévision américaine l’a mis au défi, Mbappé a tenu parole !

France 3 - Sénégal 1. En partie grâce au doublé de Kylian Mbappé, les Bleus ont réussi leur entame de Coupe du monde mardi au MetLife Stadium. Dans le New Jersey, le capitaine de l’équipe de France est un peu plus entré dans l’histoire de la Coupe du monde en se rapprochant à deux unités du record de buts de Miroslav Klose (16). L’occasion pour lui de respecter un pari fait avec James Corden.
L’équipe de France a déjà fait un premier pas vers la qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde. Et ce, grâce à son entrée en lice réussie mardi face au Sénégal. Bousculés en première période, les Bleus ont su inverser la tendance au retour des vestiaires. Michael Olise a allumé la lumière grâce à une passe décisive lumineuse pour Kylian Mbappé qui inscrivait alors son 13ème but en Coupe du monde avant le 14ème dans le temps additionnel (3-1), Bradley Barcola avait fait le break contre un but d’Ibrahim Mbaye pour les Sénégalais.
Kylian Mbappé est passé dans le Carpool de James Corden
Avant le début de la compétition, Kylian Mbappé s’est prêté au jeu du Carpool avec l’animateur britannique James Corden qui s’est bâti une belle réputation outre-Atlantique pour ses chants avec les célébrités dans une voiture notamment. Au détour d’une discussion, Corden est allé chercher le capitaine des Bleus sur sa pratique de la flûte pendant sa jeunesse. « J’en ai fait pendant un an ou deux, mais c’était sympa ». Dès lors, James Corden a attrapé une flûte, à la grande surprise de Mbappé. « Mais non ! (rires). Ça fait des années ». Il s’essaie, mais rate et part dans un fou rire.
James Corden lui propose la célébration de la flûte, Mbappé s’exécute face au Sénégal
« J’ai tout perdu », reconnaît un Kylian Mbappé enjoué avant que James Corden lui plante une graine d’idée dans la tête. « Ça pourrait peut-être devenir une nouvelle célébration : tu marques ton premier but, boum, tu cours : là (il imite la célébration emblématique de Mbappé) tout droit jusqu’ici (le geste de la flûte) ». Le numéro 10 des Bleus a accepté la condition. « Pour le premier match contre le Sénégal, si je marque. Ouais, je le ferai pour vous, pour le premier match ». Chose promise, chose due. Pour son premier but marqué, Kylian Mbappé a fait la fameuse célébration de la flûte. Un homme de parole.