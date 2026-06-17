France/Sénégal : Une star de la télévision américaine l’a mis au défi, Mbappé a tenu parole !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

France 3 - Sénégal 1. En partie grâce au doublé de Kylian Mbappé, les Bleus ont réussi leur entame de Coupe du monde mardi au MetLife Stadium. Dans le New Jersey, le capitaine de l’équipe de France est un peu plus entré dans l’histoire de la Coupe du monde en se rapprochant à deux unités du record de buts de Miroslav Klose (16). L’occasion pour lui de respecter un pari fait avec James Corden.

L’équipe de France a déjà fait un premier pas vers la qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde. Et ce, grâce à son entrée en lice réussie mardi face au Sénégal. Bousculés en première période, les Bleus ont su inverser la tendance au retour des vestiaires. Michael Olise a allumé la lumière grâce à une passe décisive lumineuse pour Kylian Mbappé qui inscrivait alors son 13ème but en Coupe du monde avant le 14ème dans le temps additionnel (3-1), Bradley Barcola avait fait le break contre un but d’Ibrahim Mbaye pour les Sénégalais.

Kylian Mbappé est passé dans le Carpool de James Corden Avant le début de la compétition, Kylian Mbappé s’est prêté au jeu du Carpool avec l’animateur britannique James Corden qui s’est bâti une belle réputation outre-Atlantique pour ses chants avec les célébrités dans une voiture notamment. Au détour d’une discussion, Corden est allé chercher le capitaine des Bleus sur sa pratique de la flûte pendant sa jeunesse. « J’en ai fait pendant un an ou deux, mais c’était sympa ». Dès lors, James Corden a attrapé une flûte, à la grande surprise de Mbappé. « Mais non ! (rires). Ça fait des années ». Il s’essaie, mais rate et part dans un fou rire.