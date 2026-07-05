France/Paraguay : La mauvaise surprise pour les Bleus après la victoire…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La soirée n’a pas été simple pour les protégés de Didier Deschamps, chahutés par les joueurs paraguayens lors du huitième de finale remporté (1-0) avant d’être bloqués à l’aéroport de Philadelphie en raison d’orages. La délégation française est finalement arrivée tard dans la nuit à Boston.

Sous une chaleur étouffante, la France est sortie du piège tendu par le Paraguay (1-0) pour se qualifier en quarts de finale du Mondial. Les actions litigieuses ont été nombreuses, avec entre autres des accrochages et des insultes. « On a montré que nous n’étions pas seulement une équipe qui peut jouer un football offensif. S’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde, assumait fièrement Kylian Mbappé sur M6. On n’a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking et faire des belles actions et des une-deux. On sait aussi faire le sale football. On a gagné et même dans ça, on a été meilleurs qu’eux. »

Les orages ont perturbé la soirée des Bleus La soirée n’a donc pas été simple pour l’équipe de France, et cela s’est poursuivi jusque tard puisque les orages sont venus perturber leur retour sur Boston. Comme l’explique Le Parisien, la délégation tricolore est restée bloquée dans leur avion, immobilisé sur le tarmac de l’aéroport de Philadelphie, pendant au moins deux heures en raison d’une tempête d’éclairs et de tonnerre. Les Français sont arrivées à 1h du matin, regagnant ensuite le Four Seasons où ils logent.