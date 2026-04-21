Esteban Lepaul en équipe de France ? Walid Acherchour n’y croit pas et désigne celui qui remplacera Hugo Ekitike

Auteur d'une grosse saison avec le Stade Rennais, Esteban Lepaul peut-il vraiment être un candidat de dernière minute crédible pour intégrer l'équipe de France juste avant la Coupe du Monde ? Une place se libère en attaque avec la blessure d'Hugo Ekitike, toutefois selon Walid Acherchour, c'est un autre buteur français que Lepaul qui sera sélectionné par Didier Deschamps.
Avec déjà 17 buts et 4 passes décisives au compteur en Ligue 1, Esteban Lepaul (26 ans) est l'élément majeur du secteur offensif du Stade Rennais. Le buteur breton réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière, mais cet état de forme sera-t-il suffisant pour s'imposer comme l'invité de dernière minute en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026 ? L'idée trotte en tout cas dans l'esprit de François Clerc, qui a réclamé dimanche sur Ligue 1 + la convocation de Lepaul chez les Bleus suite à la blessure d'Hugo Ekitike.
« Lepaul peut faire partie de la liste de Deschamps »
« Estéban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde », a indiqué Clerc, suivi ensuite par Adil Rami qui valide ce profil pour l'équipe de France : « Je sais qu’on est formaté pour qu’un joueur qui aille à la Coupe du Monde joue à Chelsea, à Liverpool, le Real Madrid, ou encore le PSG. Mais moi je suis d’accord, je pense qu’il pourrait surprendre », a précisé l'ancien défenseur central de l'équipe de France au sujet d'Esteban Lepaul.
« Tu sais très bien que dans l'esprit de Deschamps, c'est Kolo Muani »
De son côté, Walid Acherchour ne valide pas du tout cette théorie et affirme que Didier Deschamps optera dans tout les cas pour Randal Kolo Muani afin de remplacer numériquement Hugo Ekitike en équipe de France : « J'aime beaucoup Esteban, je suis un grand fan, mais ne faisons pas des débats inutiles. Tu sais très bien aujourd'hui que dans l'esprit de Deschamps, c'est Kolo Muani. Il est rentré dans la boîte de nuit et a eu le carré VIP pendant un an et demi. Si j'étais sélectionneur ? Je pense que je vais plus à la guerre avec Kolo Muani qu'avec Esteban Lepaul sur une compétition aujourd'hui. Lepaul a des étapes à passer avant d'être appelé en équipe de France, s'il continue comme ça il entrera dans l'équation, mais c'est trop prématuré, il n'y sera jamais pour la Coupe du monde. Ekitike blessé, on sait très bien que ce sera Kolo Muani », a indiqué Acherchour dans l'After Foot sur RMC Sport. Voilà qui est clair.