Esteban Lepaul en équipe de France ? Walid Acherchour n’y croit pas et désigne celui qui remplacera Hugo Ekitike

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une grosse saison avec le Stade Rennais, Esteban Lepaul peut-il vraiment être un candidat de dernière minute crédible pour intégrer l'équipe de France juste avant la Coupe du Monde ? Une place se libère en attaque avec la blessure d'Hugo Ekitike, toutefois selon Walid Acherchour, c'est un autre buteur français que Lepaul qui sera sélectionné par Didier Deschamps.

Avec déjà 17 buts et 4 passes décisives au compteur en Ligue 1, Esteban Lepaul (26 ans) est l'élément majeur du secteur offensif du Stade Rennais. Le buteur breton réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière, mais cet état de forme sera-t-il suffisant pour s'imposer comme l'invité de dernière minute en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026 ? L'idée trotte en tout cas dans l'esprit de François Clerc, qui a réclamé dimanche sur Ligue 1 + la convocation de Lepaul chez les Bleus suite à la blessure d'Hugo Ekitike.

Rayan Cherki - «On a fait une très bonne affaire avec Lyon» : Des mois après son transfert, Haaland a toujours du mal à y croire https://t.co/NJaBzgvHRu — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

« Lepaul peut faire partie de la liste de Deschamps » « Estéban Lepaul peut faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde », a indiqué Clerc, suivi ensuite par Adil Rami qui valide ce profil pour l'équipe de France : « Je sais qu’on est formaté pour qu’un joueur qui aille à la Coupe du Monde joue à Chelsea, à Liverpool, le Real Madrid, ou encore le PSG. Mais moi je suis d’accord, je pense qu’il pourrait surprendre », a précisé l'ancien défenseur central de l'équipe de France au sujet d'Esteban Lepaul.