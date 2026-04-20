Equipe de France - Lucas Chevalier : Les trois atouts qui pourraient lui permettre d'être à la Coupe du monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Bénéficiant d'une main tendue de Didier Deschamps, Lucas Chevalier était présent dans la dernière liste de Didier Deschamps. Le gardien du PSG figurera-t-il dans celle pour la Coupe du monde alors qu'il ne joue pas avec le club de la capitale ? Son cas est complexe alors que la grande annonce de Deschamps approche. Mais voilà que Chevalier bénéficierait de certains atouts dans sa manche.

Le 14 mai prochain, tout le monde sera devant sa télévision pour suivre l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France donnera ainsi les noms des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde avec les Bleus. Mais voilà qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde et forcément, il y aura des déçus. Lucas Chevalier en fera-t-il partie ? Numéro 3 lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, le gardien du PSG peut s'inquiéter alors que son temps de jeu est inexistant au cours des derniers mois avec le club de la capitale.

Equipe de France - Deschamps sans Ekitike pour la Coupe du monde : Un invité surprise est proposé sur Ligue 1+ ! https://t.co/v8EUJqlR2D — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

Chevalier sera-t-il à la Coupe du monde ? Si Didier Deschamps avait accepté de tendre la main à Lucas Chevalier lors du dernier rassemblement malgré sa situation au PSG, cela pourrait ne pas se reproduire pour la Coupe du monde si sa situation est la même. Mais voilà que le gardien français peut compter sur certains atout. Comme l'explique RMC, Chevalier est tout d'abord très apprécié par Didier Deschamps ainsi que son staff, à commencer par Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens. Le Parisien est également un proche de Mike Maignan. De quoi jouer en sa faveur ? Autre point important, le fait que Lucas Chevalier ne fasse pas de vague dans la vie de groupe, ce qui importe beaucoup à Deschamps.