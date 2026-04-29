Esteban Lepaul à la Coupe du monde 2026 : «Deschamps peut et doit lui faire une place dans la liste»

Meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul réalise une très grande saison avec le Stade Rennais. A tel point que l'idée de le voir dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du monde circule ces derniers jours. Et pour Florent Gautreau, l'ancien buteur du SCO doit être présent au Mondial.
En l'absence d'Hugo Ekitike, Didier Deschamps pourrait être tenté d'innover dans son secteur offensif pour remplacer l'attaquant de Liverpool. C'est ainsi que le journaliste Florent Gautreau estime que le sélectionneur de l'équipe de France doit tenter le coup avec Esteban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1 avec le Stade Rennais.
Lepaul en équipe de France ? Gautreau dit oui !
« Lepaul ? Je trouve que Deschamps peut et doit lui faire une place dans sa liste surtout les listes à 26. Ca m'a rappelé quelques histoires du passé et ça arrive tous les 20 ans. En 86, Papin avait éclos et avait un parcours semblable dans le sens où il avait été repéré en D2 à Valenciennes. Ca m'a rappelé Ribéry en 2006 qui lui aussi était passé par des divisions inférieures avant de réapparaître et de faire une Coupe du monde dingue et d'entrer dans l'histoire du foot français. Et 20 ans plus tard, 2026, pourquoi pas Lepaul qui en est quand même à 18 buts au passage cette saison », lance le journaliste sur le plateau de l'After Foot avant d'en rajouter une couche.
«Deschamps peut et doit lui faire une place dans la liste»
« Qui est un profil vraiment d'attaquant de surface, qui coupe les centres, qui a toutes les qualités d'attaquant et très bon joueur de tête pour ceux qui ne l'auraient pas repéré. Il a ce parcours semblable, chaotique et un peu abîmé. Ce genre d'attaquants qu'on attend pas et peu mériter sa place dans la liste de l'équipe de France. Je le dis d'autant plus parce qu'il ne sera pas dans les attaquants titulaires, il a un défaut dans son jeu qu'il est en train d'améliorer un peu : de participer à la création et aux jeu en pré-assist. Il en a 0 dans toutes ses stats, il a ce manque dans la construction des actions. Mais dans ce profil de pur 9, en confiance, il peut mériter une place dans la liste des 26 et d'avoir sa petite histoire », ajoute Florent Gautreau.