Esteban Lepaul à la Coupe du monde 2026 : «Deschamps peut et doit lui faire une place dans la liste»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul réalise une très grande saison avec le Stade Rennais. A tel point que l'idée de le voir dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du monde circule ces derniers jours. Et pour Florent Gautreau, l'ancien buteur du SCO doit être présent au Mondial.

En l'absence d'Hugo Ekitike, Didier Deschamps pourrait être tenté d'innover dans son secteur offensif pour remplacer l'attaquant de Liverpool. C'est ainsi que le journaliste Florent Gautreau estime que le sélectionneur de l'équipe de France doit tenter le coup avec Esteban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1 avec le Stade Rennais.

🚨 Esteban Lepaul 🇫🇷 ne se cache pas :



« 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗘𝗧 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗔𝗜𝗦𝗘, 𝗖𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗔𝗟 🤩🇫🇷 »



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Lepaul en équipe de France ? Gautreau dit oui ! « Lepaul ? Je trouve que Deschamps peut et doit lui faire une place dans sa liste surtout les listes à 26. Ca m'a rappelé quelques histoires du passé et ça arrive tous les 20 ans. En 86, Papin avait éclos et avait un parcours semblable dans le sens où il avait été repéré en D2 à Valenciennes. Ca m'a rappelé Ribéry en 2006 qui lui aussi était passé par des divisions inférieures avant de réapparaître et de faire une Coupe du monde dingue et d'entrer dans l'histoire du foot français. Et 20 ans plus tard, 2026, pourquoi pas Lepaul qui en est quand même à 18 buts au passage cette saison », lance le journaliste sur le plateau de l'After Foot avant d'en rajouter une couche.